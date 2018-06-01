فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلا حشمة بلا حيا.. راجل بعقلو كيمارس الجنس مع سيدة وسط الشارع فكازا ﻿

نشرت إحدى الصفحات المهتمة بواقع مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة ممارسة شخص للجنس مع سيدة بالشارع العام في وقت متأخر من الليل.

''شوف تيفي'':

نشرت إحدى الصفحات المهتمة بواقع مدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة ممارسة شخص للجنس مع سيدة بالشارع العام في وقت متأخر من الليل.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله تم تصويرها ليلة أمس الاثنين، بإحدى الأحياء الراقية بمدينة الدار البيضاء، حيث استغل رجل وسيدة الوقت المتأخر من الليل لممارسة الجنس بالشارع، إلا أن أحد الأشخاص قام بتصوير العملية الجنسية بواسطة هاتف نقال من نافذة الشقة التي يقطن بها.

وعبر العديد من النشطاء في تفاعلهم مع الفيديو عن صدمتهم الكبيرة من مضمونه، مؤكدين أن بعض المومسات يقمن باستغلال بعض المناطق والشوارع الخالية بالبيضاء لممارسة الجنس، داعين المصالح الأمنية إلى القيام بحملات تمشيطية خلال فترات الليل لمنع القيام بهذه التصرفات الصادمة.