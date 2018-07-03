حــصري: منعوه يدخل لملهى ليلي شهير بكورنيش عين الذئاب جبد عليهم فردي ﻿

عاش ملهى ليلي بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدارالبيضاء على وقع واقعة مثيرة بعدما أشهر ولد لفشوش سلاحا ناريا في وجه حراس الأمن الخاصين المرابطين أمام الملهى في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء.

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عاش ملهى ليلي بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدارالبيضاء على وقع واقعة مثيرة بعدما أشهر ولد لفشوش سلاحا ناريا في وجه حراس الأمن الخاصين المرابطين أمام الملهى في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء.

و كشفت مصادرنا، أن الحادث وقع عند حلول الساعة الثالثة صباحا، عندما حاول الشاب الذي كان على متن سيارة فاخرة من نوع BM الدخول إلى الملهى و هو في حالة سكر طافح، ليتدخل حراس الأمن الخاصين و بعد منعه أشهر مسدسا ناريا في وجههم ليتدخل صديقه و غادرا إلى وجهة غير معروفة ،أمام صدمة العاملين هناك.

و استدعت هذه الواقعة تدخلا أمنيا لحظة الحادث المثير،حيث تم فتح تحقيق لمعرفة هوية الشاب "ولد لفشوش" استنادا إلى كاميرات المراقبة.