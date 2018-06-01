 قمة الاتحاد الافريقي الـ31 بنواكشوط توافق على طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاستشارية لوزراء الخارجية حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد ﻿
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قمة الاتحاد الافريقي الـ31 بنواكشوط توافق على طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاستشارية لوزراء الخارجية حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 15:16 قمة الاتحاد الافريقي الـ31 بنواكشوط توافق على طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاستشارية لوزراء الخارجية حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد | بوليتيك
قمة الاتحاد الافريقي الـ31 بنواكشوط توافق على طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاستشارية لوزراء الخارجية حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد
قرر مؤتمر القمة العادية الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، الذي اختتمت أشغاله، مساء أمس الاثنين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، توسيع عضوية المجموعة الاستشارية لوزراء الخارجية حول

''شوف تيفي''+'' و م ع''

قرر مؤتمر القمة العادية الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، الذي اختتمت أشغاله، مساء أمس الاثنين، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، توسيع عضوية المجموعة الاستشارية لوزراء الخارجية حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد من 15 إلى 20 دولة عضوا، وقبول طلب عضوية المغرب بالمجموعة.

كما قرر المؤتمر عقد قمة استثنائية حول عملية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي، يومي 17 و18 نونبر المقبل.

ويأتي قرار قبول طلب المغرب الانضمام للمجموعة بالنظر إلى دوره الفاعل والبناء في إطار المنظمة القارية، ولما راكمه من تجارب وخبرات تؤهله للإسهام في عملية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي، التي يقودها الرئيس الرواندي، بول كاغامي.

وشارك المغرب في أشغال القمة العادية الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، التي انعقدت يومي فاتح وثاني يوليوز الجاري، تحت شعار ''كسب معركة الفساد.. مسار مستدام على درب تحول أفريقيا''، بوفد ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، ناصر بوريطة.

وتضمن جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى موضوعها الرئيسي ممثلا في مكافحة الفساد، العديد من القضايا، من بينها، على الخصوص، الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذا مشاريع الآليات القانونية وميزانية الاتحاد.

كما ناقشت القمة سبل نزع فتيل الأزمات في إفريقيا والموقف الإفريقي الموحد بشأن مجموعة بلدان إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ ما بعد 2026 وتحقيق أجندة 2063 الإفريقية.

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المغرب شوف تيفي القمة العادية الفساد التجارة الحرة الاتحاد الافريقي وزير الشؤون الخارجية

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