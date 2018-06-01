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عاجل..هذا ما تقرر في قضية تعذيب خادمة حرقا بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 15:10 عاجل..هذا ما تقرر في قضية تعذيب خادمة حرقا بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..هذا ما تقرر في قضية تعذيب خادمة حرقا بمدينة الدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، قررت قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، تأجيل أشغال جلسة السيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها الطفلة، إلى يوم الخميس

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، قررت قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، تأجيل أشغال جلسة السيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها الطفلة، إلى يوم الخميس 6 يوليوز الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن تأجيل أشغال جلسة المحاكمة، جاء بعد أن تبين للهيئة القضائية عدم توفر الضحية على محام للدفاع عنها، وأيضا بسبب غياب بعض الشهود، مشيرا إلى أن المتهمة بتعذيب خادمة، تم إحضارها إلى المحكمة قبل أن يتم إعادتها إلى سجن عكاشة بعد قرار التأجيل.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت قبل أشهر عن تفاصيل حصرية خاصة بهذا الملف، حيث تعرضت ''لطيفة'' خادمة تنحدر من مدينة زاكورة للتعذيب والإحراق،ليتم إيقاف مشغلتها التي تمت متابعتها بتهمة تعذيب خادمة بواسطة الحرق في عدد من أنحاء جسدها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحاكمة الهيئة القضائية الخادمة سجن عكاشة

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