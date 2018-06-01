 اللي عندو تليفون سامسونغ يحضي راسو... صور ترسل بشكل عشوائي دون علم أصحابها ومستخدمو أجهزة سامسونغ في ورطة حقيقية ﻿
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اللي عندو تليفون سامسونغ يحضي راسو... صور ترسل بشكل عشوائي دون علم أصحابها ومستخدمو أجهزة سامسونغ في ورطة حقيقية | مجتمع

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اللي عندو تليفون سامسونغ يحضي راسو... صور ترسل بشكل عشوائي دون علم أصحابها ومستخدمو أجهزة سامسونغ في ورطة حقيقية

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 15:06 اللي عندو تليفون سامسونغ يحضي راسو... صور ترسل بشكل عشوائي دون علم أصحابها ومستخدمو أجهزة سامسونغ في ورطة حقيقية | مجتمع
اللي عندو تليفون سامسونغ يحضي راسو... صور ترسل بشكل عشوائي دون علم أصحابها ومستخدمو أجهزة سامسونغ في ورطة حقيقية
تفاجأ عدد من مستخدمي أجهزة سامسونغ أن هواتفهم ترسل صورا بشكل عشوائي إلى جهات الاتصال المخزنة لديهم بدون علمهم، وفق ما ذكرت صحيفة ''بزنس إنسايدر'' اليوم الثلاثاء.

شوف تيفي

تفاجأ عدد من مستخدمي أجهزة سامسونغ أن هواتفهم ترسل صورا بشكل عشوائي إلى جهات الاتصال المخزنة لديهم بدون علمهم، وفق ما ذكرت صحيفة ''بزنس إنسايدر'' اليوم الثلاثاء.

بحيث اشتكى بعض المستخدمين من هذه المشكلة التي أشعلت الجدل من جديد بشأن الخصوصية، الأمر الذي تطلب ردا من شركة سامسونغ التي لم تقدم حلا للمشكلة حتى الآن.

وبحسب ما أوردته سكاي نيوز عربية اليوم الثلاثاء فقد تم إرسال الصور عبر تطبيق ''رسائل سامسونغ'' للمراسلات، مع عدم وجود ما يشير إلى أن الصور قد تم إرسالها بالفعل من الهاتف، إذ أبلغ بعض المستلمين للرسائل أصدقاءهم عن هذا الخلل.

وقال أحد المستخدمين إن هاتفه أرسل معرض الصور بالكامل إلى صديقته، وليس صورة أو اثنتين كما حدث للبعض، وذكر آخرون أن أجهزتهم أرسلت صورا إلى زوجاتهم.

وتأثرت بحسب نفس المصدر أجهزة Galaxy S9 وGalaxy S9 Plus على وجه التحديد من هذه المشكلة، وليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة أخرى قد تأثرت بالمشكلة نفسها.

وعن هذا الخلل قالت شركة سامسونغ إنها على دراية بالمشكلة، وأن فرقها الفنية تتابعها، و لم تقدم حلا لها حتى الآن، وطلبت من المستخدمين الذين يعانون من هذا الخلل الاتصال بها.

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المغرب شوف تيفي سامسونغ خلل

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