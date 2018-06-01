منع المحجبات من ارتداء البوركيني بهذه الدولة العربية ﻿

منعت عدد من الفنادق التونسيةالمحجّبات اللاتي يرتدين اللباس الخاص بالسباحة ''البوركيني'' من السباحة بالمسابح الخاصّة، وذلك بدعوى وجود خطر على مستخدمي المسبح، نظراً إلى تأثير ذلك على التوازنات

''شوف تيفي''

منعت عدد من الفنادق التونسيةالمحجّبات اللاتي يرتدين اللباس الخاص بالسباحة ''البوركيني'' من السباحة بالمسابح الخاصّة، وذلك بدعوى وجود خطر على مستخدمي المسبح، نظراً إلى تأثير ذلك على التوازنات الصحية والبيولوجية داخله، وما يمكن أن يسببه من عدوى وأمراض، في علاقة بانخفاض الكلور.

ووفق ما كشف عنه موقع ''الخليج أوون لاين'' يومه الثلاثاء، فليست هذه هي المرّة الأولى التي يثير فيها ''البوركيني'' جدلاً واسعاً في تونس، فمع انطلاقة كلّ موسم سياحي، تغيّر العديد من الفنادق التونسية سياستها الاتصالية وخدماتها الموجّهة لزبنائها التونسيين والعرب، نظراً إلى الإقبال الكثيف على الحجوزات من السيّاح الغربيين.

وأكد الموقع المذكور اتصاله بعدد من الفنادق التونسية، للاستفسار عن حقيقة منع المحجّبات اللاتي يرتدين ''البوركيني'' من السباحة بمسابح النُّزل، حيث أكّد غالبيتها وجود هذا المنع، معلّلة قرارها بالإجراءات الصحيّة التي يتمّ اتخاذها، مشيرا إلى أن وزارة السياحة التونسية، ولأجل معرفة الموقف الرسمي من منع المحجّبات المرتديات ''البوركيني'' من السباحة بالنُّزل، لم تُدلِ بأي توضيح إلى حدود الساعة.