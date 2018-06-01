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خلل فني بالفيسبوك وإدارة الموقع تعتذر

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 14:47 خلل فني بالفيسبوك وإدارة الموقع تعتذر | نت 2.0
خلل فني بالفيسبوك وإدارة الموقع تعتذر
بعد العطب التقني الذي وقع فيه موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والذي تأثر من خلاله أكثر من 800 ألف مستخدم، تقدمت الشركة باعتذار لمستخدميها.

شوف تيفي 

بعد العطب التقني الذي وقع فيه موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والذي تأثر من خلاله أكثر من 800 ألف مستخدم، تقدمت الشركة باعتذار لمستخدميها.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الثلاثاء، فإن شرطة فيسبوك رفعت الحظر عن أشخاص كان تم حظرهم في السابق عن طريق الخطأ.

وقالت إيرين إيغان، مسؤولة الخصوصية في فيسبوك بهذا الخصوص، "نحن نعلم أن القدرة على حظر شخص ما أمر مهم، ونود الإعتذار وتوضيح ما حدث".

وأضافت المتحدثة ذاتها، « 83 بالمئة من الأشخاص، الذين تأثرت حساباتهم بهذا الخطأ، كان لديهم شخص واحد على الأقل في قائمة المحظورين ».

للإشارة، فإن هذا الخلل الفني امتد لمدة أسبوع، حيث سترسل إدارة فيسبوك إشعارا للأشخاص الذين تضرروا من هذا الخطأ.

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