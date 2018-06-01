 جمعيون ومهتمون يصفون أجواء انطلاقة المرحلة الأولى من عملية التخييم بمكناس صيف 2018 بالباردة ﻿
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جمعيون ومهتمون يصفون أجواء انطلاقة المرحلة الأولى من عملية التخييم بمكناس صيف 2018 بالباردة | بوليتيك

جمعيون ومهتمون يصفون أجواء انطلاقة المرحلة الأولى من عملية التخييم بمكناس صيف 2018 بالباردة

برلمانيونا والريع المريح

جمعيون ومهتمون يصفون أجواء انطلاقة المرحلة الأولى من عملية التخييم بمكناس صيف 2018 بالباردة

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 14:26 جمعيون ومهتمون يصفون أجواء انطلاقة المرحلة الأولى من عملية التخييم بمكناس صيف 2018 بالباردة | بوليتيك
جمعيون ومهتمون يصفون أجواء انطلاقة المرحلة الأولى من عملية التخييم بمكناس صيف 2018 بالباردة
بحضور الكاتب العام لدى عمالة مكناس والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية والجمعيات الوطنية والمحلية،أشرف عثمان كاير مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية لدى وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم

 شــوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

 بحضور الكاتب العام لدى عمالة مكناس والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية والجمعيات الوطنية والمحلية،أشرف عثمان كاير مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية لدى وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء 03 يوليوز الجاري على إعطاء انطلاقة عملية التخييم لصيف 2018 من العاصمة الإسماعيلية مكناس.

 وقد أعدت الوزارة المذكورة لهذا البرنامج الوطني الهام المنظم تحت الرعاية الملكية محمد السادس، أسطولا يتكون من 30 حافلة، لنقل ما يناهز 250 ألف مستفيدة ومستفيد على مدى خمس مراحل تبتدئ من ثالث يوليوز إلى غاية الثالث من شهر شتنبر المقبل.

 كما استفاد من هذا البرنامج الوطني حوالي 460 جمعية، موزعة بين 83 وطنية و354 محلية، و23 مؤسسة اجتماعية.

 هذا، وعلى خلاف باقي السنوات الفارطة، مرت أجواء عملية انطلاق التخييم هاته في ظروف وصفها العديد من المهتمين والمتتبعين وكذا المشاركين بالباردة، بالإضافة إلى الارتجالية والعشوائية التي سادت العملية منذ الساعة الثامنة صباحا، لأسباب عزاها ذات المتحدثون بغياب المحاورين وكثرة المتدخلين.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب التخييم مكناس الصيف

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