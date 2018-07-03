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زوج الفنانة أصالة يفجرها ..أصالة غائبة عن المهرجان بسبب الإبتزاز‎

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 14:01 زوج الفنانة أصالة يفجرها ..أصالة غائبة عن المهرجان بسبب الإبتزاز‎ | ثقافة و فنون
زوج الفنانة أصالة يفجرها ..أصالة غائبة عن المهرجان بسبب الإبتزاز‎
بعدما تساءل عشاق الفنانة السورية أصالة عن سبب غيابها عن مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته السابعة عشر،كشف زوج المطربة، طارق العريان، أسرار مثيرة عن عدم مشاركة زوجته بالمهرجان

شوف تيفي:

بعدما تساءل عشاق الفنانة السورية أصالة عن سبب غيابها عن مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته السابعة عشر،كشف زوج المطربة، طارق العريان، أسرار مثيرة عن عدم مشاركة زوجته بالمهرجان

وقال طارق العريان في تعليقه، « أصالة ليست في مهرجان موازين لأن هناك شخص من إدارة المهرجان أراد منها مبلغا من المال « كومشن » أو « رشوة » تحت الطاولة، لأجل تأمين مشاركتها، وهو الأمر الذي رفضته أصالة وإداراة أعمالها ».

وأمام هذا الرد، استنكر متتبعو الفنانة هذه الواقعة، إذ كانوا يمنون النفس مشاركة صاحبة أغنية « يا مجنون مش أنا ليلى »، في مهرجان موازين الذي حضره هذا مجموعة من الفنانين والعرب والعالميين.

 

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شوف تيفي ثقافة وفنون أصالة طارق العريان

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