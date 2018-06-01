سار للراغبين في تحقيق حلم الهجرة..دولة أوروبية تحتاج لـ75 ألف مهاجر سنويا ﻿

عكس العديد من الدولة الأوروبية التي تعمل على الحد من تدفق المهاجرين، فإن الحكومة البرتغالية، تراهن على الهجرة للتصدي للتراجع الديموغرافي في البلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة '' مونتي كارلو''

"شوف تيفي"

عكس العديد من الدولة الأوروبية التي تعمل على الحد من تدفق المهاجرين، فإن الحكومة البرتغالية، تراهن على الهجرة للتصدي للتراجع الديموغرافي في البلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة " مونتي كارلو" الدولية، أمس الإثنين.

وأوضحت الوكالة الدولية المذكورة أن رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو كوستا، قال وسط تصفيق ناشطين اشتراكيين خلال مؤتمر حزبه: "نحتاج إلى المزيد من المهاجرين ونرفض الخطاب المعادي للأجانب".

وأشارت الوكالة إلى أنه وللتأكيد على سياسة الانفتاح التي تنهجها البرتغال، فإن هذه الأخيرة، كانت من أول الدول التي قبلت باستقبال قسم من المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة "لايفنلاين" الإنسانية.

وأبرزت الوكالة هدف البرتغال هو 75 ألف مهاجر سنويا، حيث جعل انطونيو كوستا نجل الكاتب الهندي المتحدر من مستعمرة غوا، من المسألة الديموغرافية احدى النقاط الرئيسية في البرنامج السياسي الذي سيدافع عنه في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في خريف 2019 ويبدو انه يتصدر بفضلها استطلاعات الرأي.

وأكد المصدر ذاته أن الأرقام التي تستخدم قاعدة لاستراتيجية الحكومة، تؤكد احتياج البرتغال إلى 75 ألف مقيم جديد سنويا للحفاظ على عدد مستقر من السكان الناشطين الذين لا يتجاوزون اليوم نصف عدد سكان البلاد الـ10.4 ملايين.