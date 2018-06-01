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10 تلاميذ يمثلون المغرب في الأولمبياد الدولية والبطولة المتوسطية للشباب في مادة الرياضيات

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 13:11 10 تلاميذ يمثلون المغرب في الأولمبياد الدولية والبطولة المتوسطية للشباب في مادة الرياضيات | بوليتيك
10 تلاميذ يمثلون المغرب في الأولمبياد الدولية والبطولة المتوسطية للشباب في مادة الرياضيات
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عشرة تلاميذ سيمثلون المغرب في الدورة التاسعة والخمسين من الأولمبياد الدولية في مادة الرياضيات التي ستحتضنها رومانيا،

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عشرة تلاميذ سيمثلون المغرب في الدورة التاسعة والخمسين من الأولمبياد الدولية في مادة الرياضيات التي ستحتضنها رومانيا، خلال الفترة الممتدة من 4 يوليوز2018 إلى 14 منه، وكذا في الدورة الخامسة من البطولة المتوسطية للشباب في الرياضيات التي ستنظم من 18 إلى 21 يوليوز 2018 بإيطاليا.

وحسب بلاغ للوزارة، فإن الفريق المغربي الذي سيشارك في الدورة التاسعة والخمسين من الأولمبياد الدولية في مادة الرياضيات، يتكون من : الحضري عمر، السعيدي علوي عماد، قيشوح إلياس،البجدلي أحمد، الشرغاوي أيمن وحمزاوي زكرياء الذين يمثلون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات الرباط – سلا- القنيطرة، والدار البيضاء- سطات وطنجة -تطوان- الحسيمة وفاس- مكناس.

وأضافت الوزارة أن الفريق المغربي الذي سيشارك في الدورة الخامسة من البطولة المتوسطية للشباب في الرياضيات فيتكون من التلميذتين البكوري فاطمة الزهراء وبوزيدي آية والتلميذين سامي البوشخي وصفوان بنهري ممثلين لكل من جهتي فاس - مكناس والرباط – سلا- القنيطرة، مشيرة إلى أنه تم اختيار هؤلاء المشاركين في هذه التظاهرات العلمية بعد تتويجهم في نهائيات الأولمبياد الوطنية في مادة الرياضيات على مدى موسمين دراسيين 2016-2017 و2017-2018 واعتماد لائحة النتائج النهائية للأولمبياد الوطنية في الرياضيات التي نظمت بابن جرير خلال شهر أبريل الماضي.

وذكرت الوزارة بأن مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ستتكلف بتوفير جميع المستلزمات المادية الضرورية للمشاركة في هذه التظاهرات العلمية، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه في مجال الأنشطة الاجتماعية والتربوية، وتنفيذا للشراكة المبرمة بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

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