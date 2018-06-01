هام للراغبين في العمل بدولة قطر مقابل راتب شهري مهم ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات المهتمة بالكشف عن فرص الشغل، يومه الثلاثاء، عن رغبة شركة قطرية في التعاقد مع مغاربة للعمل بدولة قطر في العديد من التخصصات التي تدخل ضمن العمل الفندقي.

"شوف تيفي":

نشرت مجموعة من الصفحات المهتمة بالكشف عن فرص الشغل، يومه الثلاثاء، عن رغبة شركة قطرية في التعاقد مع مغاربة للعمل بدولة قطر في العديد من التخصصات التي تدخل ضمن العمل الفندقي.

وحسب هذه الصفحات فإن شركة قطرية جديدة، ترغب في منفذي مبيعات براتب 4 آلاف ريال قطري، وموظفي خدمة الضيافة براتب 2400 ريال قطري، ومساعدي طباخ براتب 1800 ريال قطري، وندلاء براتب ما بين 1600و1400 ريال قطري.

وسيحصل المستفيدون من الحصول على فرصة العمل بعد اجتياز المقابلة على :

- التأشيرة .

- تذكرة الطيران .

- التأمين الصحي وفقا لقانون دولة قطر .

- النقل من و إلى مقر العمل .

- إقامة سكنية مشترك .

- وجبات الأكل .

وعلى الراغبين في التقدم إلى هذا العمل التوفر على الشروط التالية:

- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس الوظيفة التي يتقدم بها المرشح للحصول عليها .. و يفضل 4/5 نجوم .

- التحدث بالانجليزية بطلاقة كتابة و فهما .

وبالنسبة للمرشحات من الإناث يجب أن يكون السن أكثر من 35 سنة

وعلى المرشحين إرسال السيرة الذاتية على الإيميل مرفوقة بصورة شخصية : [email protected]