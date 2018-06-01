عاجل و حصري..السراح المؤقت للاعب المنتخب المغربي أمين حاريث..وهاكيفاش خرج من المحكمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، منح السراح المؤقت لـ ''أمين حاريث'' لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد مثوله

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 يوليوز، منح السراح المؤقت لـ "أمين حاريث" لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، بعد مثوله على خلفية تسببه في حادثة سير مميتة نهاية الأسبوع المنصرم أودت بحياة شاب.

وأكد المصدر ذاته أن متابعة اللاعب الشاب في حالة سراح، جاء مقابل وضع كفالة مالية تصل قيمتها لـ 5 آلاف درهم بالمحكمة، مشيرا إلى أن وكيل الملك حدد تاريخ 12 يوليوز الجاري لعقد أولى جلسات محاكمته.

وأبرز ذات المصدر أن أمين حاريث لاعب فريق "شالكه 04" الألماني، حضر إلى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، صباح اليوم، إلا أنه غادر من الباب الخلفي، تجنبا لكاميرات وسائل الإعلام .