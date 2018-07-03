بعد موازين..الفنانة الإماراتية أحلام في ضيافة الوزيرة رقية الدرهم ﻿

بعد السهرة الناجحة التي أحيتها الفنانة الإماراتية أحلام بمهرجان موازين في دورته السابعة عشر يوم السبت المنصرم، حضيت الأخيرة باستقبال أسطوري من قبل مجموعة من الوجوه المعروفة بالمغرب من بينها رقية

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بعد السهرة الناجحة التي أحيتها الفنانة الإماراتية أحلام بمهرجان موازين في دورته السابعة عشر يوم السبت المنصرم، حضيت الأخيرة باستقبال أسطوري من قبل مجموعة من الوجوه المعروفة بالمغرب من بينها رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية.

وبهذا الشأن، قالت أحلام عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات « ألف شكر لمعالي وزيرة التجارة رقية الدرهم على الدعوة والمحبة إلي غمرتوني بها إنتي والمكرمات معالي الوزيرات من المملكة المغربية » .

ومن جهة آخرى التقت أحلام الشامسي بالعداءة والبطلة الأولمبية المغربية نزهة بدوان التي تقاسمت معها لحظات وثقتها الفنانة الإماراية بالصورة .

للإشارة، فإن حفل أحلام عرفت حضورا جماهيريا كثيفا، حيث أتحفت الجماهير المغربية بأغانيها المتنوعة.