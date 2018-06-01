 جثة متحللة لشاب في مقتبل العمر تستنفر المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت ﻿
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جثة متحللة لشاب في مقتبل العمر تستنفر المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 11:23 جثة متحللة لشاب في مقتبل العمر تستنفر المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت | حوادث و حقوق
جثة متحللة لشاب في مقتبل العمر تستنفر المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت
علمت ''شوف تيفي''، أن مصالح الأمن بمدينة تيزنيت مازالت تواصل تحرياتها بشأن جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة عثر عليه زوال أمس الإثنين داخل منزل أسرته بتجزئة سكنية بمنطقة ''أفراك'' بتيزنيت وقد بلغت درجة متقدمة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي"، أن مصالح الأمن بمدينة تيزنيت مازالت تواصل تحرياتها بشأن جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة عثر عليه زوال أمس الإثنين داخل منزل أسرته بتجزئة سكنية بمنطقة "أفراك" بتيزنيت وقد بلغت درجة متقدمة من التحلل.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات الحادث تعود إلى إثارة روائح كريهة تنبعث من منزل لعدد من سكان الحي السالف الذكر، ما حذا بهم إلى إبلاغ السلطات المحلية والأمنية التي هرعت لعين المكان فور توصلها بالإخبارية، لتقوم بأمر من النيابة العامة المختصة بإقتحام المنزل موضوع الشكوك، ليتم العثور على مشهد وصف بالمرعب، وذلك بتواجد شاب في مقتبل العمر معلق بواسطة حبل غليط ملفوف حول عنقه، ومربوط بسلاليم إسمنتية، وقد بلغ درجة جد متقدمة من التحلل.

وأضافت ذات المصادر، أنه جرى إجراء المعاينة الأولية للجثة، وتم تمشيط المكان من قبل عناصر الشرطة العلمية والتقنية، قبل أن يتقرر توجيه الجثة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، لإخضاعها للتشريح الطبي من أجل تحديد ظروف وأسباب الوفاة الحقيقية، والتي يرجح حسب مصادرنا أن تكون ناتجة عن إقدام الهالك على الانتحار.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت جثة شاب متحللة تستنفر المصالح الأمنية منزل

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