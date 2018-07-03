 بالصورة..بعد تسريب مكالمته الهاتفية الخاصة بموازين..مسلم يخرج عن صمته: ''أنا ولد الشعب حتى الموت'' ﻿
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بالصورة..بعد تسريب مكالمته الهاتفية الخاصة بموازين..مسلم يخرج عن صمته: أنا ولد الشعب حتى الموت | ثقافة و فنون

بالصورة..بعد تسريب مكالمته الهاتفية الخاصة بموازين..مسلم يخرج عن صمته: ''أنا ولد الشعب حتى الموت''

برلمانيونا والريع المريح

بالصورة..بعد تسريب مكالمته الهاتفية الخاصة بموازين..مسلم يخرج عن صمته: ''أنا ولد الشعب حتى الموت''

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 11:14 بالصورة..بعد تسريب مكالمته الهاتفية الخاصة بموازين..مسلم يخرج عن صمته: أنا ولد الشعب حتى الموت | ثقافة و فنون
بالصورة..بعد تسريب مكالمته الهاتفية الخاصة بموازين..مسلم يخرج عن صمته: ''أنا ولد الشعب حتى الموت''
بعد ثلاثة أيام من انتشار مقطع فيديو مثير، يوثق كما قيل لسقوط فنان الراب ''مسلم'' في فخ ''يوتيوبور''، جعله يقف بطريقة غير مباشرة ضد المقاطعين لمهرجان موازين بعد موافقته على تسجيل فيديو لتشجيع المواطنين

''شوف تيفي'':

بعد ثلاثة أيام من انتشار مقطع فيديو مثير، يوثق كما قيل لسقوط فنان الراب ''مسلم'' في فخ ''يوتيوبور''، جعله يقف بطريقة غير مباشرة ضد المقاطعين لمهرجان موازين بعد موافقته على تسجيل فيديو لتشجيع المواطنين على حضور المهرجان وعدم مقاطعته، خرج الفنان الطنجاوي يومه الثلاثاء 3 يوليوز، عن صمته، ليؤكد أنه ''ولد الشعب'' وبالتالي فهو دائما ضد الفساد والرشوة والمحسوبية من خلال أغانية التي تعتبر دليلا على كلامه.

ونشر مسلم على صفحته الرسمية بالفيسبوك، تدوينة، حاول من خلالها الدفاع عن نفسه، محملا المسؤولية إلى بعض الأشخاص الذين يحاولون الإيقاع به، مشددا على أنه ومنذ بداية مشوراه الفني وهموم الناس كانت مواضيع أغانيه، وكان دائما مقاطعا للفساد والمحسوبية.

وأكد مسلم في تدوينته على أنه ''ولد الشعب''، وسيظل نفس الشخص الذي تعرف عليه المغاربة في بداية مشواره الفني، ولهذا فهو يتقبل الانتقادات الموجهة إليه بصدر رحب.

وكتب مسلم في هذه التدوينة: ''بعد القيل والقال تريثت للرد على بعض المواضيع التي استغلها من ينتظر الفرصة للإيقاع بمسلم، وجاء الوقت لتوضيح بعض الأمور، مسلم منذ بداية مشواره وهموم الشعب على رأس الأجندة ديالو وأغانيه خير دليل على ذلك، مسلم ديما مقاطع الحكرة والظلم والفساد والرشوة والمحسوبية..مسلم ولد الشعب وغادي يبقى كذلك حتى الموت.وكيف ما أفرح بحب الجمهور أتقبل كذلك الإنتقادات ديالو بصدر رحب..لجمهور مسلم أقول : كيف ما عرفتو مسلم في البداية ديالو راه باقي كيف ما هو''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الفيسبوك المهرجان الراب الطنجاوي ولد الشعب فيديو

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