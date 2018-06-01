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فضيحة في قلب وزارة الصحة...ملفات ''فساد'' في طريقها إلى القضاء

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 10:58 فضيحة في قلب وزارة الصحة...ملفات فساد في طريقها إلى القضاء | بوليتيك
فضيحة في قلب وزارة الصحة...ملفات ''فساد'' في طريقها إلى القضاء
أكدت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي'' أن تقريرا أنجزته مفتشية وزارة الصحة، كان حاسما في اتخاذ أنس الدكالي قراره بتوقيف عمر بوعزة مدير مديرية الدواء والصيدلة وإحالة ملفه على رئيس الحكومة سعد الدين

شوف تيفي

أكدت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي'' أن تقريرا أنجزته مفتشية وزارة الصحة، كان حاسما في اتخاذ أنس الدكالي قراره بتوقيف عمر بوعزة مدير مديرية الدواء والصيدلة وإحالة ملفه على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي يكون أحاله بدوره على النيابة العامة للتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت في العهد السابق. مع مطالب مهنيين بتدخل المجلس الأعلى للحسابات للقيام بجرد شامل لـ 10 سنوات من التدبير.. حيث وجهت للمدير بوعزة الذي تم إعفاؤه تهم عدة بالحصول على مبالغ غير مشروعة والترخيص لمختبرات صناعية أشباح..وغيرها من الاتهامات التي تواجه المسؤول الذي قضى زهاء عقد على رأس أهم مديرية في وزارة الصحة.

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شــوف تيفي المغرب وزارة الصحة فضيحة مسؤولين العثماني الدكالي

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