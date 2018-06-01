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حريق مهول يشب بغابة للأركان بجبال إداوتنان

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 10:28 حريق مهول يشب بغابة للأركان بجبال إداوتنان | حوادث و حقوق
حريق مهول يشب بغابة للأركان بجبال إداوتنان
شب حريق مهول ليلة أمس في إحدى غابات الأركان الواقعة بين دوار ''أمسيس'' و''تاتلت'' التابعين لجماعة ''تيقي'' شمال مدينة أكادير ما أدى لخسائر مادية جد جسيمة بعدما أتت النيران على مساحات شاسعة من الغطاء

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول ليلة أمس في إحدى غابات الأركان الواقعة بين دوار ''أمسيس'' و''تاتلت'' التابعين لجماعة ''تيقي'' شمال مدينة أكادير ما أدى لخسائر مادية جد جسيمة بعدما أتت النيران على مساحات شاسعة من الغطاء الغابوي.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحريق استنفر مختلف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، التي انتقلت من مدينة أكادير لجبال إداوتنان، وشرعت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم في عملية الإطفاء، والسيطرة على ألسنة النيران التي وصفت بالكثيفة والمهولة.

وأضافت ذات المصادر، أن الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق ما تزال لحدود اللحظة مجهولة، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الملكي بالمنطقة من أجل كشف حيثيات وملابسات هذا الحريق.

يذكر أن منطقة إداوتنان تشهد عدة حرائق منذ سنوات في مثل هذه الفترة من كل سنة، وذلك بفعل الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تسجل أرقاما جد قياسية بالمنطقة، المعروفة بتضاريسها الجبلية الوعرة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير حريق مهول غابة إداوتنان شجر الأركان خسائر

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