خطير.. شاب ملقب بـ ''ولد الحليوي'' قطع يد صديقه بسيف بالقنيطرة+صور ﻿

شهد حي الوحدة بمدينة القنيطرة، أمس الاثنين 2 يوليوز، واقعة خطيرة بطلها شخص في حالة غير طبيعية، دخل في معركة مع صديقه الشاب، ما تسبب في فقدان هذا الأخير يده اليسرى.

''شوف تيفي''

شهد حي الوحدة بمدينة القنيطرة، أمس الاثنين 2 يوليوز، واقعة خطيرة بطلها شخص في حالة غير طبيعية، دخل في معركة مع صديقه الشاب، ما تسبب في فقدان هذا الأخير يده اليسرى.

وحسب مصادر محلية فإن تصفية حسابات بين شابين، تطورت إلى تبادل للضرب، ليقوم الملقب بـ ''ولد الحليوي''، بقطع يد صديقه بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير ''سيف''.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف ''ولد الحليوي'' بعد مطاردة هوليودية، بينما تم نقل الشاب المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي لتلقي الإسعافات الضرورية.