صادم وبالصور..زواج أربعيني بطفلة تبلغ من العمر 11 سنة يثير ضجة واسعة بماليزيا ﻿

أثار زواج ضجة واسعة بدولة ماليزيا، بطله شخص في عقده الرابع، تزوج بطفلة تبلغ من العمر 11 سنة، وهو ما دفع بالسلطات إلى التدخل وفتح تحقيق للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذا الزواج.

"شوف تيفي"

أثار زواج ضجة واسعة بدولة ماليزيا، بطله شخص في عقده الرابع، تزوج بطفلة تبلغ من العمر 11 سنة، وهو ما دفع بالسلطات إلى التدخل وفتح تحقيق للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذا الزواج.

وحسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم" يومه الثلاثاء، فإن السلطات الماليزية، فتحت تحقيقا بعد زواج فتاة تايلاندية تبلغ من العمر 11 عاما من ماليزي يبلغ من العمر 41 عاما، لتكون "الزوجة الثالثة"، مشيرا إلى أن هذا الزواج، أصبح حديث المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي في ماليزيا، بعد أن تقدمت إحدى زوجات الرجل المدعو عبد الكريم عبد الحميد، بشكوى إلى الشرطة تتعلق بصغر سن العروس.

وأبرز المصدر ذاته أن القضية، أثارت جدلا واسعا، وخصوصا بعد تسريب صور تظهر مراسم عقد القران، حيث تباينت الآراء بين فريق مؤيد وآخر معارض يطالب برفع سن الزواج لدى الماليزيات.