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معتمرون مغاربة عالقون في السعودية

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 10:09 معتمرون مغاربة عالقون في السعودية | مجتمع
معتمرون مغاربة عالقون في السعودية
يحاول 437 معتمرا مغربيا بالديار السعودية هذه الأيام، إتمام إجراءات السفر للعودة إلى المغرب، دون جدوى، حيث لم تقم وكالة الأسفار، التي تكلفت بنقلهم باللازم.

"شوف تيفي"

يحاول 437 معتمرا مغربيا بالديار السعودية هذه الأيام، إتمام إجراءات السفر للعودة إلى المغرب، دون جدوى، حيث لم تقم وكالة الأسفار، التي تكلفت بنقلهم باللازم.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإن المعتمرين المغاربة، وجهوا رسالة إلى الملك محمد السادس، يشتكون فيها الظروف الصعبة التي يعيشها المغاربة.

وأوضحت اليومية أن نص الرسالة، جاء فيه أن أول فوج من المعتمرين كان من المفروض أن يعود يوم 22 يونيو 2018، دون أن تتوفر حجوزات العودة الساعة، وهم حاليا يعتبرون مخالفين في نظر القانون السعودي لأسباب تتعلق بانتهاء صلاحية التأشيرة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على معتمرين آخرين كان من المفترض أن يعودوا بتاريخ 8 يوليوز الجاري، لكن حجز التذاكر غير مؤكد إلى حدود الساعة. 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغاربة المعتمرين السعودية التأشيرة

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