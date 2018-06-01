فضيحة..فساد مالي بوزارة الصحة والنيابة العامة تدخل على الخط ﻿

أحيلت على النيابة العامة ملفات جديدة تتعلق بالفساد المالي والإداري، بعد أن تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، وذلك وفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

"شوف تيفي"

أحيلت على النيابة العامة ملفات جديدة تتعلق بالفساد المالي والإداري، بعد أن تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، وذلك وفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت اليومية أن من بين الملفات التي أحيلت على النيابة العامة، ملف مديرية الأدوية السابقة بوزارة الصحة، بعد أن كشف تحقيق المفتشية عن تعاملات مريبة لها مع مختبرات وهمية لا تتوفر على وحدات صناعية بالمغرب وتنجز صفقات مع الوزارة، وحصلت على رخص لتسويق بعض الأدوية بالمغرب.

وأضافت اليومية أن مفتشي الوزارة وقفوا على اختلالات وتجاوزات تهم منح الأذون بوضع الأدوية في السوق، وخروقات في التزود بالأدوية من بعض المختبرات، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار بوزارة الصحة ، كانوا موضوع اتهامات بالابتزاز من قبل مهنيي صناعة الأدوية.