 فضيحة..فساد مالي بوزارة الصحة والنيابة العامة تدخل على الخط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

معتمرون مغاربة عالقون في السعودية | مجتمع

معتمرون مغاربة عالقون في السعودية

فضيحة..فساد مالي بوزارة الصحة والنيابة العامة تدخل على الخط | بوليتيك

فضيحة..فساد مالي بوزارة الصحة والنيابة العامة تدخل على الخط

قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 بنواكشوط تجيز قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب | بوليتيك

قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 بنواكشوط تجيز قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب

طقس جد حار ودرجات الحرارة تصل ل 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع

طقس جد حار ودرجات الحرارة تصل ل 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء

المخابرات البلجيكية تراقب مغاربة | بوليتيك

المخابرات البلجيكية تراقب مغاربة

العثماني : الحكومة جعلت محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي في صميم سياستها | بوليتيك

العثماني : ''الحكومة جعلت محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي في صميم سياستها''

عاجل وبالصور..انهيار سقف حانة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..انهيار سقف ''حانة'' بمدينة الدار البيضاء

عاجل..فيديو جديد للمهاجرة اللي كتاهم شرطي بتعنيفها بمدينة وجدة: بولسيي تعدا عليا وأنا إسبانية | حوادث و حقوق

عاجل..فيديو جديد للمهاجرة اللي كتاهم شرطي بتعنيفها بمدينة وجدة: '' بولسيي تعدا عليا وأنا إسبانية''

مديرية الحموشي تنصف مغامرة أجنبية ظهرت في فيديو وهي تذرف الدموع وتكشف تعرضها للسرقة والتحرش الجنسي بشفشاون+فيديو | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تنصف مغامرة أجنبية ظهرت في فيديو وهي تذرف الدموع وتكشف تعرضها للسرقة والتحرش

برلمانيونا والريع المريح

فضيحة..فساد مالي بوزارة الصحة والنيابة العامة تدخل على الخط

بتاريــخ : 3 يوليوز 2018 / 09:35 فضيحة..فساد مالي بوزارة الصحة والنيابة العامة تدخل على الخط | بوليتيك
فضيحة..فساد مالي بوزارة الصحة والنيابة العامة تدخل على الخط
أحيلت على النيابة العامة ملفات جديدة تتعلق بالفساد المالي والإداري، بعد أن تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، وذلك وفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

"شوف تيفي"

أحيلت على النيابة العامة ملفات جديدة تتعلق بالفساد المالي والإداري، بعد أن تم رفعها إلى رئاسة الحكومة، وذلك وفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت اليومية أن من بين الملفات التي أحيلت على النيابة العامة، ملف مديرية الأدوية السابقة بوزارة الصحة، بعد أن كشف تحقيق المفتشية عن تعاملات مريبة لها مع مختبرات وهمية لا تتوفر على وحدات صناعية بالمغرب وتنجز صفقات مع الوزارة، وحصلت على رخص لتسويق بعض الأدوية بالمغرب.

وأضافت اليومية أن مفتشي الوزارة وقفوا على اختلالات وتجاوزات تهم منح الأذون بوضع الأدوية في السوق، وخروقات في التزود بالأدوية من بعض المختبرات، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار بوزارة الصحة ، كانوا موضوع اتهامات بالابتزاز من قبل مهنيي صناعة الأدوية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأدوية وزارة الصحة الفساد المالي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 بنواكشوط تجيز قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب | بوليتيك

قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 بنواكشوط تجيز قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب

المخابرات البلجيكية تراقب مغاربة | بوليتيك

المخابرات البلجيكية تراقب مغاربة

العثماني : الحكومة جعلت محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي في صميم سياستها | بوليتيك

العثماني : ''الحكومة جعلت محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي في صميم سياستها''

حصـــري..معتقلي حراك الريف يستأنفون الأحكام الصادرة في حقهم .. وهـاعلاش دايرين إضراب على الطعام | بوليتيك

حصـــري..معتقلي حراك الريف يستأنفون الأحكام الصادرة في حقهم .. وهـاعلاش دايرين إضراب على الطعام

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف المخزن و تْخزن شعار دعارة بالعلالي بكازا بـ100 درهم | بــووز
منذ 12 دقيقة

''شوف المخزن و تْخزن'' شعار دعارة بالعلالي بكازا بـ100 درهم

المدارس العليا بتمارة تحتفي بتلاميذها المُتفوقين في الباكالوريا | خارج البلاطو

المدارس العليا بتمارة تحتفي بتلاميذها المُتفوقين في الباكالوريا

غير متوقع..بغات توكل حوت كبير قطع ليها صبعها فبحيرة بأستراليا‎ | قنوات أخرى

غير متوقع..بغات توكل حوت كبير قطع ليها صبعها فبحيرة بأستراليا‎

الفنانة اليمنية بلقيس تزور المغرب ودارت فيديو الموت ديال الضحك شوفو شنو قالت علينا !‎ | قنوات أخرى

الفنانة اليمنية بلقيس تزور المغرب ودارت فيديو الموت ديال الضحك شوفو شنو قالت علينا !‎

﻿

آخر المستجدات

معتمرون مغاربة عالقون في السعودية | مجتمع
منذ 5 دقائق

معتمرون مغاربة عالقون في السعودية

فضيحة..فساد مالي بوزارة الصحة والنيابة العامة تدخل على الخط | بوليتيك

فضيحة..فساد مالي بوزارة الصحة والنيابة العامة تدخل على الخط

قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 بنواكشوط تجيز قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب | بوليتيك

قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 بنواكشوط تجيز قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب

طقس جد حار ودرجات الحرارة تصل ل 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع

طقس جد حار ودرجات الحرارة تصل ل 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.