قمة الاتحاد الإفريقي الـ 31 بنواكشوط تجيز قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب ﻿

أجازت القمة العادية الـ 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها، أمس الاثنين بنواكشوط، قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، وذلك بناء على اقتراح من الملك محمد السادس،

"شوف تيفي"+" و م ع"

أجازت القمة العادية الـ 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أشغالها، أمس الاثنين بنواكشوط، قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، وذلك بناء على اقتراح من الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.

وكان مجلس السلم والأمن قد وافق، يوم 11 ماي 2018، على اقتراح الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب.

وسيعهد للمرصد الذي سيركز عمله على ثلاثية "الفهم، الاستباق والعمل"، بجمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية.

وفضلا عن قضية الهجرة، تدارست قمة نواكشوط العديد من القضايا المتعلقة، على الخصوص، بمكافحة الفساد، والإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، وتنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد حول التدابير العملية لإسكات البنادق في أفق 2020، وكذا قضايا السلم والأمن بالقارة.