طقس جد حار ودرجات الحرارة تصل ل 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وحارا نوعا ما بسوس والسهول الداخلية.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وحارا نوعا ما بسوس والسهول الداخلية.

وسيلاحظ ظهور سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تكون بعض الكتل الضبابية محليا بالسهول الشمالية، فضلا عن تكون بعض السحب الغير المستقرة خلال الزوال بالأطلس المتوسط، عدا ذلك، ستظل السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وسيلاحظ تناثر حبات رملية محلية بأقاليمنا الصحراوية، بينما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بأقاليمنا الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وغربية إلى شمالية على العموم بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و14 درجة بالمرتفعات، ما بين 23 و29 درجة جنوب المنطقة الشرقية بالجنوب الشرقي شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و30 درجة بالمرتفعات وبسواحل كل من المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ما بين 31 و37 درجة بالسايس، شمال المنطقة الشرقية، وداخل الغرب، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط وولماس، وسهول تادلة، والرحامنة، وداخل عبدة الشياظمة، وشمال أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 37 و41 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس وما بين 41 و45 درجة بالجنوب الشرقي، الشرق وبأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والبيضاء، وهائج بباقي المناطق الجنوبية.