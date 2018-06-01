المخابرات البلجيكية تراقب مغاربة ﻿

وضعت مصالح الأمن البلجيكية عشرات المتطرفين المغاربة، خاصة المقيمين بحي مولنبيك بالعاصمة بروكسيل، تحت مراقبة شديدة وعلى مدار الساعة، وقالت مصادر إعلامية بلجيكية أن تشديد المراقبة على المتشددين

''شوف تيفي''

وضعت مصالح الأمن البلجيكية عشرات المتطرفين المغاربة، خاصة المقيمين بحي مولنبيك بالعاصمة بروكسيل، تحت مراقبة شديدة وعلى مدار الساعة، وقالت مصادر إعلامية بلجيكية أن تشديد المراقبة على المتشددين المغاربة والعرب، والذي دخل حيز التطبيق منذ 24 ساعة، جاء تخوفا من استهداف قمة حلف الشمال الأطلسي المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 يوليوز الجاري بعمل إرهابي.

ووفق يومية ''الأحداث المغربية'' في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فإن جهاز المخابرات الداخلي البلجيكي واستعداد لاحتضان العاصمة البلجيكية للقمة، دخل في تنسيق مع أجهزة أمنية أجنبية من أجل توفير الحماية للقمة ولقادة أجانب تأكدت مشاركتهم وفي مقدمتهم ''دونالد ترامب''.

وأضحت اليومية أن بلجيكا تتخوف من عمل إرهابي قد يستهدف القمة لاسيما بعد أن تم في قمة السنة الماضية اعتماد ملف انضمام الحلف الأطلسي للتحالف الدولي لقتال ''داعش''.