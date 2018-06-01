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عاجل..فيديو جديد للمهاجرة اللي كتاهم شرطي بتعنيفها بمدينة وجدة: '' بولسيي تعدا عليا وأنا إسبانية''

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 23:57 عاجل..فيديو جديد للمهاجرة اللي كتاهم شرطي بتعنيفها بمدينة وجدة: بولسيي تعدا عليا وأنا إسبانية | حوادث و حقوق
عاجل..فيديو جديد للمهاجرة اللي كتاهم شرطي بتعنيفها بمدينة وجدة: '' بولسيي تعدا عليا وأنا إسبانية''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل من يومه الاثنين 2 يوليوز، مقطع فيديو جديد، يظهر السيدة التي تتهم شرطيا بالاعتداء عليها وسط سوق بمدينة وجدة وهي تكشف لمجموعة من الأشخاص عن

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل من يومه الاثنين 2 يوليوز، مقطع فيديو جديد، يظهر السيدة التي تتهم شرطيا بالاعتداء عليها وسط سوق بمدينة وجدة وهي تكشف لمجموعة من الأشخاص عن روايتها بخصوص ما وقع بينها وبين الشرطي.

وأوضحت هذه السيدة أنها كانت ضحية العنف على يد رجل شرطة وقائد سلطة، بالاضافة إلى تعرضها للإهانة على يد صاحب محل تجاري، معبرة عن استيائها وغضبها الشديد بعد الواقعة.

وكان مصدر مطلع قد أكد ل ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمدينة وجدة، فتحت يومه الاثنين تحقيقا في الواقعة بإشراف من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للكشف عن ظروفها وملابساتها.

 

‫شوف تيفي

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