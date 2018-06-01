مديرية الحموشي تنصف مغامرة أجنبية ظهرت في فيديو وهي تذرف الدموع وتكشف تعرضها للسرقة والتحرش الجنسي بشفشاون+فيديو ﻿

أكدت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلها بسرعة وبشكل جدي مع شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت ، تظهر فيه سيدة من جنسية أجنبية وهي تدعي تعرضها للتحرش والسرقة من طرف أحد الأشخاص خلال تواجدها

"شوف تيفي"

أكدت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلها بسرعة وبشكل جدي مع شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت ، تظهر فيه سيدة من جنسية أجنبية وهي تدعي تعرضها للتحرش والسرقة من طرف أحد الأشخاص خلال تواجدها بمدينة شفشاون في إطار زيارة سياحية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة، توصلت به "شوف تيفي" أن الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مكنت من تشخيص هوية المشتكى به الذي يظهر في الشريط، والذي تبين أنه يزاول مهنة الإرشاد السياحي بدون رخصة، كما تم ضبطه متلبسا بحيازة واستهلاك مخدر الكيف.

وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث، أوضحت كذلك أن حقيبة جيب السائحة الأجنبية، والتي تضم وثائق هويتها وسنداتها الشخصية، كان قد عثر عليها مواطن من ساكنة المدينة وأحالها على مصلحة الشرطة زوال اليوم الاثنين، و التي أجرت عدة محاولات للاتصال بالمعنية على حسابها الشخصي في مواقع للتواصل الاجتماعي لكن بدون جدوى بعدما تبين أنها غادرت أرض الوطن.

وأكدت مصالح الأمن الوطني بأنها حريصة على تسليم المعنية بالأمر جميع مستلزماتها الشخصية التي ثم العثور عليها، وتطبيق القانون في حق المشتكى به الذي يخضع حاليا لتدبير الحراسة النظرية،مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث المنجزة لم تسفر عن تحصيل ما يثبت واقعة السرقة المفترضة، التي تبقى الى حدود هذه المرحلة من البحث مجرد اتهام يخضع للتحريات والأبحاث القضائية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت سباقة للكشف عن المعطيات الأولى الخاصة بهذه الواقعة، عقب نشر مغامرة أجنبية لمقطع فيديو، ظهرت به وهي تكشف عن تعرضها للاعتداء والسرقة والتحرش الجنسي بمدينة شفشاون.