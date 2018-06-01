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حصـــري..معتقلي حراك الريف يستأنفون الأحكام الصادرة في حقهم .. وهـاعلاش دايرين إضراب على الطعام

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 23:18 حصـــري..معتقلي حراك الريف يستأنفون الأحكام الصادرة في حقهم .. وهـاعلاش دايرين إضراب على الطعام | بوليتيك
حصـــري..معتقلي حراك الريف يستأنفون الأحكام الصادرة في حقهم .. وهـاعلاش دايرين إضراب على الطعام
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قضائي أنه وخلافا لكل المغالطات التي يتم نشرها بخصوص عدم استئناف الأحكام الصادرة في حق المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة ''فمن أصل 49 معتقل صرح لدى كتابة ضبط السجن

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر قضائي أنه وخلافا لكل المغالطات التي يتم نشرها بخصوص عدم استئناف الأحكام الصادرة في حق المتهمين المعتقلين على إثر أحداث الحسيمة "فمن أصل 49 معتقل صرح لدى كتابة ضبط السجن بالاستئناف 43 معتقل بمن فيهم احمجيق وجلول والحنودي والمجاوي"

وأضـــاف ذات المصدر أن "ناصر الزفزافي التمس مهلة للتشاور طالما أن مدة الاستئناف لم تنصرم بعد علما أن آخر أجل سيكون هو يوم الاثنين المقبل ، كما أن عدد المضربين عن الطعام لا يتجاوز 6 معتقلين فقط و لا يوجد من بينهم الزفزافي والأسباب لا العلاقة لها بالأحكام ولكن بالرغبة في استعمال الهاتف لمدة غير محدودة"

وزاد مصارنا أن "الوضع الصحي لربيع الأبلق بعد عرضه على الطبيب لا يدعو للقلق".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء الزفزافي المعتفلين

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