عـــاجل و حصــري:وفاة والدة حمزة المسجون رفقة خاله مشتري المحكوم بالإعدام في ملف البرلماني مرداس ﻿

خبر سينزل كالصاعقة على حمزة ابن أخ المستشار السابق هشام مشتري المحكوم بالاعدام في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس،يفيد أن والدته توفيت قبل قليل من مساء يومه الإثنين بعد صدمة ابنها المحكوم ب20

شـــوف تيفي:

خبر سينزل كالصاعقة على حمزة ابن أخ المستشار السابق هشام مشتري المحكوم بالاعدام في قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس،يفيد أن والدته توفيت قبل قليل من مساء يومه الإثنين بعد صدمة ابنها المحكوم ب20 سنة سجنا نافذا.

و حسب مصادر "شوف تيفي" المطلعة،توفيت والدة حمزة داخل المستشفى بعدما دخلت له بسبب صدمة ابنها الذي تورط إلى جانب خاله في هذه الجريمة البشعة.

و قد أسلمت شقيقة مشتري الروح إلى بارئها بعدما تخلت عنها أسرتها ووالدتها التي وصفت ابنها بالخائن بعدما اعترف على خاله أنه ارتكب جريمة البرلماني.