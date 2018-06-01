حصري..نقل توفيق بوعشرين من سجن عين البرجة إلى المستشفى..وها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر، تم نقله صباح يومه الإثنين 2 يوليوز، من سجن عين البرجة بالبيضاء إلى مستشفى

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر، تم نقله صباح يومه الإثنين 2 يوليوز، من سجن عين البرجة بالبيضاء إلى مستشفى البوافي لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأكد المصدر ذاته أن بوعشرين تم نقله إلى مستشفى حوالي الساعة التاسعة صباحا، وذلك عقب شعوره بألم على مستوى الكتف، مشيرا إلى أن مدير جريدة أخبار اليوم، خضع لفحص بالأشعة بالإضافة إلى فحوصات أخرى للاطمئنان على حالته الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعيب فريح، قرر يومه الاثنين، تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين إلى يوم الاثنين 9 يوليوز الجاري، وذلك بسبب إصابة أحد أعضاء الهيئة القضائية بأزمة صحية.