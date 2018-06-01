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عاجل..النيابة العامة تدخل على خط واقعة اتهام مهاجرة مغربية شرطي بتعنيفها بسوق بوجدة+فيديو جديد | حوادث و حقوق

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عاجل..النيابة العامة تدخل على خط واقعة اتهام مهاجرة مغربية شرطي بتعنيفها بسوق بوجدة+فيديو جديد

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 21:56 عاجل..النيابة العامة تدخل على خط واقعة اتهام مهاجرة مغربية شرطي بتعنيفها بسوق بوجدة+فيديو جديد | حوادث و حقوق
عاجل..النيابة العامة تدخل على خط واقعة اتهام مهاجرة مغربية شرطي بتعنيفها بسوق بوجدة+فيديو جديد
بعد ساعات من تداول مقطع فيديو مثير ، تعاطت مصالح الأمن بجدية كبيرة مع ''شريط فيديو تدعي فيه سيدة تعرضها للعنف من طرف شرطي بمدينة وجدة''، حيث تشرف النيابة العامة على بحث قضائي بالمحكمة الابتدائية

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو مثير ، تعاطت مصالح الأمن بجدية كبيرة مع "شريط فيديو تدعي فيه سيدة تعرضها للعنف من طرف شرطي بمدينة وجدة"، حيث تشرف النيابة العامة على بحث قضائي بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، وذلك حسب ما كشف عنه مصدر أمني.

 وبخصوص تفاصيل هذه الواقعة، أوضح المصدر ذاته أن اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي بمدينة وجدة، كانت قد باشرت تدخلاتها لإبعاد الباعة المتجولين من شارع قريب من ساحة سيدي عبد الوهاب، قبل أن تشرع سيدة في انتقاد عمل اللجنة وتسجيل مؤاخذات على عملها، قبل أن تدخل في مقاومة مع عناصر القوة العمومية الذين كانوا يؤازرون اللجنة.

 وأكد ذات المصدر أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بالاستماع إلى المعنية بالأمر والشرطي، ولجميع الأشخاص والشهود الذين عاينوا الحادث، كما أمرت بمراجعة جميع تسجيلات الفيديو التي توثق للنازلة، والتي تظهر فيها السيدة وهي تعترض على عمل السلطات المحلية.

وعلاقة بالموضوع، فقد تم تداول شريط فيديو آخر، ظهرت فيه السيدة المذكورة وهي تصيح في وجه عناصر اللجنة، وتتهمهم بمحاولة تحويل المغرب إلى سوريا، قبل أن تحاول مهاجمة شخص كان يقوم بتصوير الحادث.

 

‫شوف تيفي

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