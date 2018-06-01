 تتويج مغربي ...انتخاب المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نائبا لرئيس الفدرالية الدولية للطرق ﻿
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تتويج مغربي ...انتخاب المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نائبا لرئيس الفدرالية الدولية للطرق

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 21:52 تتويج مغربي ...انتخاب المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نائبا لرئيس الفدرالية الدولية للطرق | بوليتيك
تتويج مغربي ...انتخاب المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب نائبا لرئيس الفدرالية الدولية للطرق
تم تعيين ''أنور بنعزوز'' نائبا لرئيس الفيدرالية الدولية للطرق، وذلك تتويجا للانخراط الفعال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب داخل الهيئة الدولية IRF والدور الذي تقوم به بفاعلية منذ 3 سنوات الأخيرة.

شوف تيفي

تم تعيين "أنور بنعزوز" نائبا لرئيس الفيدرالية الدولية للطرق، وذلك تتويجا للانخراط الفعال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب داخل الهيئة الدولية IRF والدور الذي تقوم به بفاعلية منذ 3 سنوات الأخيرة.

وقد التحقت الشركة الوطنية للطرق السيارة خلال هذه الفترة بمصاف الشركات الرائدة عالميا في مجال الطرق السيارة من خلال توسيع شبكتها إلى 1800 كلم، وفق بلاغ صدر عن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الاثنين 2 يوليوز، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، لتصنف مباشرة بعد أفريقيا الجنوبية على المستوى القاري، ومباشرة عقب البرتغال كذلك على الصعيد الأوروبي.

كما شهدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتويجا داخل الفدرالية الدولية للطرق، و هي هيئة تضم أكبر الفاعلين في قطاع الطرق والتنقل عبر العالم، يضيف المصدر، من خلال تبني النقاش البناء لتسليط الضوء على الابتكارات التي تخص التنمية المستدامة عبر ابتكارات مهمة كتقنية الضغط بالجاف (الحفاظ على الموارد المائية الثمينة للقارة الإفريقية) و مشروع الأرض الهادف إلى حماية منحدرات الطرق السيارة من الانجراف وتثبيت التربة من خلال تقنيات متقدمة تقوم على الهندسة البيولوجية على سبيل المثال.

وأبرز ذات المصدر، أن تموقع المغرب والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ضمن الهيئات الدولية، يرمي إلى تكريس ريادتها وابتكارها وتعزيز الخبرة والمهارة المغربيتين على المستوى الدولي.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الشركة الوطنية طرق سيارة نائب رئيس الفيدرالية الدولية

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