 فيديو يشعل الفيسبوك..تعدا على سيدة حاملة و شفرها ومنين شدوه المواطنين ربطوه مع عمود فكازا ﻿
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فيديو يشعل الفيسبوك..تعدا على سيدة حاملة و شفرها ومنين شدوه المواطنين ربطوه مع عمود فكازا

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 21:43 فيديو يشعل الفيسبوك..تعدا على سيدة حاملة و شفرها ومنين شدوه المواطنين ربطوه مع عمود فكازا | حوادث و حقوق
فيديو يشعل الفيسبوك..تعدا على سيدة حاملة و شفرها ومنين شدوه المواطنين ربطوه مع عمود فكازا
تمكن مجموعة من المواطنين، نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف شاب يشتبه تورطه في سرقة سيدة حاملة بالقوة، بعد اعتراض سبيلها بإحدى شوارع مدينة الدار البيضاء.

"سوف تيفي"

تمكن مجموعة من المواطنين، نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف شاب يشتبه تورطه في سرقة سيدة حاملة بالقوة، بعد اعتراض سبيلها بإحدى شوارع مدينة الدار البيضاء.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة إيقاف المواطنين لهذا الشاب، حيث قام البعض منهم بربطه إلى عمود كهربائي قبل تسليمه للمصالح الأمنية.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصول الواقعة، جرت بشارع محمد الحياني بمدينة الدار البيصاء، حيث تم ضبطه متلبسا بالاعتداء على سيدة حامل من أجل سرقتها، ليتم إيقافه وتسليمه للمصالح الأمنية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الشوارع الشاب المصالح شارع محمد الحياني عمود كهربائي

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