 استئنافية مراكش تحسم في ملف دركيين متابعين بالإرتشاء بالارتشاء وافشاء السر المهني وإهانة موظفين عموميين وهذه هي الأحكام الصادرة في حقهم ﻿
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استئنافية مراكش تحسم في ملف دركيين متابعين بالإرتشاء بالارتشاء وافشاء السر المهني وإهانة موظفين عموميين وهذه هي الأحكام الصادرة في حقهم | حوادث و حقوق

استئنافية مراكش تحسم في ملف دركيين متابعين بالإرتشاء بالارتشاء وافشاء السر المهني وإهانة موظفين

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استئنافية مراكش تحسم في ملف دركيين متابعين بالإرتشاء بالارتشاء وافشاء السر المهني وإهانة موظفين عموميين وهذه هي الأحكام الصادرة في حقهم

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 20:55 استئنافية مراكش تحسم في ملف دركيين متابعين بالإرتشاء بالارتشاء وافشاء السر المهني وإهانة موظفين عموميين وهذه هي الأحكام الصادرة في حقهم | حوادث و حقوق
استئنافية مراكش تحسم في ملف دركيين متابعين بالإرتشاء بالارتشاء وافشاء السر المهني وإهانة موظفين عموميين وهذه هي الأحكام الصادرة في حقهم
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش حسمت زوال اليوم، في ملف الدركيين المتورطين في قضايا تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني وإهانة موظفين عموميين

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش حسمت زوال اليوم، في ملف الدركيين المتورطين في قضايا تتعلق بالارتشاء وإفشاء السر المهني وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في الارتشاء، وذلك بإدانة دركي برتبة رقيب أول بستة أشهر حبسا نافذا مستفيدا من تخفيض العقوبة الحبسية التي أدين بها خلال المرحلة الابتدائية، فيما قضت بتأيد الحكم الابتدائي الصادر في حق ضابطين للشرطة القضائية تابعين للقيادة الجهوية للدرك، والقاضي بعدم مؤاخدتهما من أجل التهم المنسوبة إليهما، والتصريح ببراءتهما.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن فصول هذه القضية تعود إلى ورود أسماء المشتبه فيهم بمحضر إفراغ قرص مدمج يضم مكالمة بين أحدهم وفتاة تنشط في مجال الاتجار في المخدرات بمنطقة "الشويطر" صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية من أجل الاتجار بالمخدرات واستفادت من الحماية بعدما تعرفت على بعض المتابعين من عناصر الدرك الملكي لتسهيل مأموريتها.

وأضافت ذات المصادر أنه على إثر ذلك تم توقيف العناصر الثلاثة للدرك، وأخضعوا لتحقيق معمق قبل عرضهم على أنظار وكيل الملك بابتدائية "إمنتانوت" الذي قرر متابعتهم بتهمة الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة طبقا للفصل 268 من المسطرة الجنائية وحكم ابتدائيا على ضابط بسنة حبسا نافذا فيما جرى تبرئة ضابطين آخرين من التهم المنسوبة إليهما، بينما استفاد المشتبه فيه الأول في المرحلة الإستئنافية، التي نطق بحكمها اليوم من التخفيف، وأدين بستة أشهر حبسا نافذا، فيما جرى تأييد الحكم الإبتدائي بالنسبة لباقي المتابعين، والقاضي ببرائتهما من التهم المنسوبة إليهم.

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شوف تيفي المغرب مراكش دركيين متورطين في الارتشاء استئنافية تحدد تاريخ محاكمة

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