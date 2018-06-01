خاص...إلغاء أول دورة لمجلس جهة كلميم واد نون بعد مرور 47 يوما على قرار وزارة الداخلية ﻿

كان من المقرر أن يعقد مجلس جهة كلميم واد نون دورته العادية لشهر يوليوز 2018 خلال يومه الإثنين الذي يصادف 2 يوليوز، غير أن هذه الدورة لم يكتب لها أن ترى النور بفعل قرار التوقيف الذي أصدرته وزارة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كان من المقرر أن يعقد مجلس جهة كلميم واد نون دورته العادية لشهر يوليوز 2018 خلال يومه الإثنين الذي يصادف 2 يوليوز، غير أن هذه الدورة لم يكتب لها أن ترى النور بفعل قرار التوقيف الذي أصدرته وزارة الداخلية في حق مجلس جهة كلميم واد نون في شهر ماي الماضي لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية للمجلس خلال مدة التوقيف.

وألغيت دورة اليوم التي كان سيعقدها مجلس جهة كلميم واد نون إسوة بباقي مجالس جهات المملكة طبقا لأحكام القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.

هذا وبعد مرور 47 يوما من قرار توقيف المجلس مازالت ساكنة جهة كلميم واد نون تنتظر من والي كلميم،بصفته رئيس اللجنة المعينة لتصريف أمور الجهة، بأن يقدم حصيلة عمل اللجنة خلال هذه المدة كاملة.

يشار أن وزارة الداخلية قررت توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، يوم الأربهاء 16 ماي 2018، وذلك نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال سيره العادي، وجاء القرار إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور المغربي، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

وارتأت وزارة الداخلية حسب بلاغ لها أصدرته آنذاك تعيين لجنة خاصة تتكلف بتسيير أمور المجلس بعد قرار التوقيف الصادر في حقه، وذلك بعد الخلل الواضح الذي ظهر داخل ذواليب مجلس جهة كلميم واد نون منذ ما يقارب سنة، إثر رفض التصوير بالإيجاب على جل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورات العادية والإستثنائية التي عقدها المجلس طيلة سنة 2017 ومطلع السنة الجارية 2018.