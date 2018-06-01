 عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط و تفتح تحقيقا حول تعرض مهاجرة مغربية لاعتداء من طرف شرطي بوجدة ﻿
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عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط و تفتح تحقيقا حول تعرض مهاجرة مغربية لاعتداء من طرف شرطي بوجدة

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 20:49 عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط و تفتح تحقيقا حول تعرض مهاجرة مغربية لاعتداء من طرف شرطي بوجدة | بوليتيك
عاجل..مديرية الحموشي تدخل على الخط و تفتح تحقيقا حول تعرض مهاجرة مغربية لاعتداء من طرف شرطي بوجدة
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تفاعلها مع نشر مادة اخبارية، بمواقع اخبارية الكترونية تحت عنوان ” فيديو صادم لشرطي يعنف سيدة ويدمي وجهها يهز الفايسبوك ومواطنون يطالبون بتدخل الحموشي“، جاء

"شوف تيفي"

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تفاعلها مع نشر مادة اخبارية، بمواقع اخبارية الكترونية تحت عنوان ” فيديو صادم لشرطي يعنف سيدة ويدمي وجهها يهز الفايسبوك ومواطنون يطالبون بتدخل الحموشي“، جاء فيه أن الرأي العام تفاعل مع شريط فيديو تظهر فيه سيدة وهي تحمل آثار نزيف دموي على مستوى الفم، بدعوى أنها كانت ضحية اعتداء جسدي من طرف شرطي.

وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه الشريط المنشور والتعليقات المصاحبة له، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تعاطت بالجدية اللازمة مع الشريط المذكور، وفتحت في شأنه بحثا دقيقا بغرض التحقق من صحة الاتهامات المنسوبة للشرطي، والمتمثلة في تعريض سيدة لاعتداء جسدي.

وأكدت المديرية أن الأبحاث والتحريات المنجزة بينت أن القضية سجلتها مدينة وجدة منتصف نهار اليوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، حيث كانت اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي تباشر تدخلاتها بسوق كائن بالقرب من ساحة” سيدي عبد الوهاب”، وهي مدعومة بعناصر من الأمن الوطني، وذلك قبل أن تعمد سيدة من زبائن السوق إلى الاعتراض على اللجنة، وتسجيل مؤاخذات على عناصرها، ومقاومة عملها النظامي.

وأبرزت المديريى على أنه وبخصوص شكاية التعنيف التي تدّعيها السيدة التي تظهر في الشريط، فقد تعاملت معها مصالح الأمن طبقا لمقتضيات القانون، حيث فتحت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، واستمعت إلى الشاكية وموظف الشرطة المشتكى به، كما تم تحصيل إفادة سبعة شهود ممن عاينوا واقعة التدخل، وستتم إحالة الإجراءات القضائية المنجزة على النيابة العامة لتقرير المتعين قانونا في النازلة.

وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بيانها بالتأكيد على حرصها في التطبيق السليم للقانون، مشددة في المقابل بأن البحث القضائي هو الكفيل لوحده بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بشأنها، مشيرة إلى أظهر شريط فيديو تداوله مواطنون يظهر اقدام السيدة على منع الشرطة من تنفيذ تحرير المٓلك العمومي قبل اندلاع المواجهات والفوضى بعين المكان.

 

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