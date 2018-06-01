 المصطافون بالشواطئ المغربية يشتكون من صحاب ''الباركينغ'' بسبب الزيادة غير القانونية ﻿
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المصطافون بالشواطئ المغربية يشتكون من صحاب ''الباركينغ'' بسبب الزيادة غير القانونية

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 19:55 المصطافون بالشواطئ المغربية يشتكون من صحاب الباركينغ بسبب الزيادة غير القانونية | حوادث و حقوق
المصطافون بالشواطئ المغربية يشتكون من صحاب ''الباركينغ'' بسبب الزيادة غير القانونية
مرة أخرى، تفاجأ المصطافون بالعديد من الشواطئ المغربية، منذ انطلاق موسم الصيف بالزيادة في أسعار ركن السيارات ومختلف المركبات، حيث وصل سعر ركن السيارات مثلا في شواطي مدينة الدرا البيضاء والمحمدية

 ''شوف تيفي''

مرة أخرى، تفاجأ المصطافون بالعديد من الشواطئ المغربية، منذ انطلاق موسم الصيف بالزيادة في أسعار ركن السيارات ومختلف المركبات، حيث وصل سعر ركن السيارات مثلا في شواطي مدينة الدرا البيضاء والمحمدية لـ 10 دراهم.

وعبر العديد من المصطافين عن غضبهم الشديد نهاية الأسبوع المنصرم واصفين أصحاب ''الباركينغ'' بـ ''مافيات الشواطئ''، نظرا لاستغلالهم الموسم الصيفي وإرغام الراغبين في ركن سيارتهم بدفع سعر مضاعف بالرغم من أن السعر القانوني لركن السيارات هو 3 دراهم.

من جهة أخرى، أشار المصطافون إلى أن ''مافيات الشواطئ'' تستغل كذلك الرمال في بعض الشواطئ لكراء المظلات الشمسية والطاولات والكراسي بطريقة غير قانونية، مؤكدين أن الاعتراض على الأسعار قد يجعل المصطاف أحيانا معرضا للخطر نظرا لطبيعة العاملين في هذا المجال ومن بينهم ''مشرملون'' و ''منحرفون''.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشواطئ الباركينغ مشرملون المحمدية البيضاء

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