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استئنافية سلا تفتح ملف تورط 6 أشخاص في محاولة قتل شاب واتهامه بالاتجار في المخدرات

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 19:53 استئنافية سلا تفتح ملف تورط 6 أشخاص في محاولة قتل شاب واتهامه بالاتجار في المخدرات | حوادث و حقوق
استئنافية سلا تفتح ملف تورط 6 أشخاص في محاولة قتل شاب واتهامه بالاتجار في المخدرات
تفتح محكمة الاستئناف بمدينة سلا، يوم غد الثلاثاء ملف تورط 6 أشخاص في محاولة قتل شاب، حيث أقدموا على توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ، مما جعل حياته تتحول إلى جحيم، عقب إصابته

 شوف تيفي:

 تفتح محكمة الاستئناف بمدينة سلا، يوم غد الثلاثاء ملف تورط 6 أشخاص في محاولة قتل شاب، حيث أقدموا على توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام ، مما جعل حياته تتحول إلى جحيم، عقب إصابته بعاهة مستديمة، جعلته عاجزا عن الحركة.

 وتعود تفاصيل هذه الواقعة، إلى ما قبل ثلاث سنوات، حيث تفاجأ الضحية برب أسرة وأبنائه الخمسة، يحاصرون بحي تابريكت بسلا، بسبب نزاع حول "دين"، ليقوموا بالاعتداء عليه بطريقة بشعة، من خلال توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء في مناطق مختلفة من جسده، وخاصة على مستوى الرأس والقدمين٠

 وأكد الضحية "زكرياء الحمري" البالغ من العمر 38 سنة، في اتصال له بـ"شوف تيفي" أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، وزعت 70 سنة، في حق 6 متورطين في الاعتداء عليه وغرامة مالية قيمتها عشرين مليون، بينما تمت متباعة شخص واحد في حالة سراح، غادر أرض الوطن في اتجاه دولة قطر.

 وأبرز الضحية أن المثير في ملفه هو تأخر الحسم في الاستئناف بالرغم من جاهزية الملف، داعيا العدالة إلى إنصافه وحمايته من المتورطين في الاعتداء عليه، بسبب محاولاتهم المتكررة لإرغامه على التنازل من خلال منحه مبلغ 50 مليون سنتيم ومنزل، وهو مــا يرفضه .

 وشدد ذات المتحدث على أنه تفاجأ باعتقاله واتهامه بالارتباط بعصابة متخصصة في الاتجار بالمخدرات، ووضعه بسجن العرجات لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يحصل على البراءة، مؤكدا أن أفراد الأسرة حرضوا تاجر مخدرات على التسبب في سجنه، حتى يتنازل لهم.

 وأضاف المتحدث أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية على مستوى الرأس، وصلت قيمتها لأكثر من 30 مليون، مشددا على أن حياته تحولت إلى جحيم نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها٠

‫شوف تيفي

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شوف تيفي محكمة الاستئناف قتل سلا

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