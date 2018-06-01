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مشاهير عالميون يحطون الرحال بمدينة ورززات لتصوير أحد أضخم المسلسلات التلفزيونية البرازيلية

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 18:57 مشاهير عالميون يحطون الرحال بمدينة ورززات لتصوير أحد أضخم المسلسلات التلفزيونية البرازيلية | ثقافة و فنون
مشاهير عالميون يحطون الرحال بمدينة ورززات لتصوير أحد أضخم المسلسلات التلفزيونية البرازيلية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن فريقا فنيا برازيليا يضم مجموعة من مشاهير السينما العالمية حل هذه الأيام بمدينة ورززات لتصوير أحد أضخم الإنتاجات التليفزيونية بقناة ''ريكورد'' العالمية لكاتبه ''باولا
شوف تيفي:أحمد الهلالي
 
علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة أن فريقا فنيا برازيليا يضم مجموعة من مشاهير السينما العالمية حل هذه الأيام بمدينة ورززات لتصوير أحد أضخم الإنتاجات التليفزيونية بقناة "ريكورد" العالمية لكاتبه "باولا ريتشارد" ومخرجه "إدغارد ميراندا".
 
وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن بطولة هذا المسلسل تعود للممثل البرازيلي "دودو أزيفودو" الذي سيكون إلى جانب كل من باولو سيزار بيريو وباولو فيغيريدو وتيو بيكير وكريديمار أكينو ولويز إدواردو توليدو وأوسير دي سوزا وروني كريوات، وفيليبي روكي وكلوديا مورو وموسكي جور وسولو رودريغيز وبيث غولارت وفيرناندو باون إلى جانب مايانا مورا وإيدسون فيستشي وكيكا كلاتشي الذين سيشاركون بهذه السلسلة التلفزية التي يعمل على تصويرها أزيد من 71 مهنيا أكثر من 70 في المئة منهم مغاربة.
 
وأضافت ذات المصادر، أن الفريق البرازيلي كان سيتجه صوب منطقة "ماتيرا" بايطاليا لتصوير مشاهد المسلسل قبل أن يتقرر في آخر وهلة صرف النظر عن إيطاليا والتوجه نحو "هوليود المغرب" ورززات لما تتميز به من استوديوهات عالمية كانت قبلة لعدد من الأفلام والمسلسلات العالمية.
 
هذا وسيستمر تصوير مشاهد هذا العمل التلفزيوني إلى غاية يوم 6 يوليوز الجاري بكل من "تيلينوفيلا" بورززات وتحديدا بفضاءات "أطلس استوديو"، أحد أهم استوديوهات السينما بالعالم، حيث صورت كبريات الإنتاجات السينمائية ك "لورونس العرب" و"جوهرة النيل" و"غلادياتور" و"كيندوم اوف هيفين"، فضلا عن المسلسل التلفزيوني الشهير "غايم أوف ترونز". 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ورزازات فريق برازيلي يحط الرحال تصوير مسلسل عمل تلفزيوني ضخم

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