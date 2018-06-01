بوريطة من نواكشوط: حل قضية الصحراء المغربية بيد الأمم المتحدة وليس من اختصاص الاتحاد الإفريقي ﻿

أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة،'' أن حل قضية الصحراء ليس في أديس أبابا، ولا من اختصاص الاتحاد الإفريقي.. وأن الملف ما يزال لدى الأمم المتحدة، وهي وحدها المختصة بمعالجته''.

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أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة،" أن حل قضية الصحراء ليس في أديس أبابا، ولا من اختصاص الاتحاد الإفريقي.. وأن الملف ما يزال لدى الأمم المتحدة، وهي وحدها المختصة بمعالجته".

وأبرز بوريطة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين 2 يوليوز، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، على هامش القمة الإفريقية، أن القرار الذي اعتمده الاتحاد الافريقي أمس بخصوص قضية الصحراء لا يتضمن سعي الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل لقضية الصحراء، ولا يخلق مساراً إفريقيا جديداً في الملف.

وأوضح بوريطة أن التقرير الذي وافق عليه القادة الأفارقة يؤكد التمسك بالمرجعية الأممية للقضية، ويشير إلى أن دور الاتحاد الافريقي هو دور " مساعد "، على غرار الأدوار التي تقدمها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هنالك لجنة إفريقية هي التي ستتولى العمل على الملف، تتكون من ثلاث شخصيات هي (رؤساء الاتحاد الإفريقي السابق والحالي والمستقبلي)، وستتولى هذه اللجنة الثلاثية مهمة الإطلاع على المعلومات من لدن الأمم المتحدة وعرضها على قادة الاتحاد الإفريقي موضحاً أن مجلس السلم والأمن الإفريقي لم يعودا معنيان بالملف.

وقال ذات المتحدث، إن التقارير السابقة التي كانت تصدر عن الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء " كانت مليئة بالمغالطات والأدبيات المنحازة"، وهو ما أرجعه إلى غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي وما يجري فيه من نقاش.

وأوضح أن عودة المغرب وقيامه بتوضيح الأمور غير الوضعية، وتم تصحيح التقرير وابتعاده عن المسلكيات السابقة، ليصبح أكثر توازناً وواقعية.

وخلص بوريطة إلى التأكيد على أن " حل قضية الصحراء ليس من اختصاص الاتحاد الإفريقي وإنما هو اختصاص أممي". نافياً أن يكون هنالك مبعوث إفريقي في الملف لأن المبعوث الوحيد هو الرئيس الألماني السابق المنتدب من الأمم المتحدة.