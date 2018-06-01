حصري..تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص فيديو اتهام مهاجرة مغربية بوليسي بالاعتداء عليها+فيديو ﻿

بعد أقل من ساعة من انتشار مقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة اتهام سيدة مصابة بجرح على مستوى الأنف لرجل شرطة بالاعتداء عليها وسط سوق شعبي، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن فصول الواقعة، جرت مؤخرا، بسوق

"شوف تيفي"

بعد أقل من ساعة من انتشار مقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة اتهام سيدة مصابة بجرح على مستوى الأنف لرجل شرطة بالاعتداء عليها وسط سوق شعبي، أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن فصول الواقعة، جرت مؤخرا، بسوق "المدينة" بعاصمة الشرق مدينة وجدة.

وأكد المصدر ذاته أن سوء تفاهم وقع بين السيدة المصابة ورجل شرطة بخصوص السماح لبائع متجول بعرض بضاعته، تطور وانتهى بإصابتها بجرح على مستوى الفم والأنف.

وأشار ذات المصدر إلى أن المعطيات الأولية، تبرز أن بطلة الفيديو هي مهاجرة مغربية مقيمة خارج أرض الوطن وبالتحديد بإسبانيا.