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عاجل..بعد الحكم عليه بالسجن3 سنوات: دفاع الصحافي حميد المهداوي يستأنف ويتمنى حصول موكله على عفو ملكي+وثيقة

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 17:59 عاجل..بعد الحكم عليه بالسجن3 سنوات: دفاع الصحافي حميد المهداوي يستأنف ويتمنى حصول موكله على عفو ملكي+وثيقة | بوليتيك
عاجل..بعد الحكم عليه بالسجن3 سنوات: دفاع الصحافي حميد المهداوي يستأنف ويتمنى حصول موكله على عفو ملكي+وثيقة
أعلن المحامي محمد الهيني قبل قليل من يومه الاثنين 2 يوليوز، عن اتخاذ دفاع الصحافي حميد المهداوي قرار استنئاف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي قضت الأسبوع الماضي،

"شوف تيفي"

أعلن المحامي محمد الهيني قبل قليل من يومه الاثنين 2 يوليوز، عن اتخاذ دفاع الصحافي حميد المهداوي قرار استنئاف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار

البيضاء، والتي قضت الأسبوع الماضي، بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات في حق المهداوي.

وأوضح محمد الهيني من خلال تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، عن تسجيل المحامي لحبيب حاجي باسمهما استئناف القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحق المهداوي، وذلك بسب إيمانهما بدولة المؤسسات والحق والقانون وباستقلال القضاء.

وأكد الهيني من خلال تدوينته انتظار حصول موكله المهداوي على العفو الملكي بعد قرار غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء.

وكتب الهيني في تدوينته: "عاجل :دفاع الصحفي حميد المهدوي يطعن بالاستئناف..

ذ حاجي سجل زوال اليوم باسمه وباسمي استئناف القرار الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحق الزميل الصحفي المهدوي ايمانا منا جميعا ببراءته انطلاقا من قناعتنا بدولة المؤسسات والحق والقانون وباستقلال السلطة القضائية كمؤسسة لاصلاح الاخطاء القضائية الكبرى التي شابت القرار الابتدائي من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية في انتظار عفو ملكي سام".

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المغرب شوف تيفي محمد الهيني لحبيب حاجي حميد المهداوي

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