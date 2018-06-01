امرأة تورطت في اعتداء خطير على مندوب الصحة بمدينة العرائش خلال موسم مولاي عبد السلام ﻿

أدانت المديرية الجهوية للصحة ''طنجة تطوان الحسيمة'' بشدة الاعتداء على المندوب الإقليمي للصحة بالعرائش، من طرف سيدة، قامت بتمزيق ملابسه بشكل وحش وجنوني.

"شوف تيفي"

أدانت المديرية الجهوية للصحة "طنجة تطوان الحسيمة" بشدة الاعتداء على المندوب الإقليمي للصحة بالعرائش، من طرف سيدة، قامت بتمزيق ملابسه بشكل وحش وجنوني.



وأكدت المديرية الجهوية في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يومه الإثنين، أن هناك اعتداءات متكررة تتعرض لها الأطر الصحية والإدارية والتقنية العاملة بالمؤسسات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالإضافة إلى تعرض البنيات التحتية والتجهيزات البيوطبية المكلفة والباهظة الثمن من كسر وإتلاف نتيجة تصرفات طائشة لبعض مرتفقي المرضى أو بعض المتطفلين، مشيرة إلى أن آخر اعتداء لفظي وجسدي شنيع، كان هو تعرض المندوب الإقليمي للصحة بالعرائش أمس الأحد فاتح يوليوز 2018 في الساعة الواحدة زوالا بمناسبة الموسم السنوي مولاي عبد السلام، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي السلطات الإقليمية والمحلية، من طرف سيدة هاجمته، وقامت بالاعتداء عليه بشكل وحشي وجنوني متسببة في تمزيق ملابسه، ليتدخل رجال الدرك الملكي، في حينه، ويعتقلوا المرأة المعتدية ليتم فتح تحقيق في هذه النازلة ومتابعة المعتدية.

وعبرت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن استنكارها بشدة هذه الاعتداءات الشنيعة، وأكدت على أنها لن تتساهل مع أي شخص يتطاول أو يهين مهنيي الصحة أو يعتدي على مؤسساتها بالتخريب أو الإتلاف، مشددة على أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة المعتدين طبقا للقوانين الجاري بها العمل.