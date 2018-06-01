 بعدما قتل شاب بسيارته في مراكش..عائلة اللاعب أمين حارث تستعين بطبيب نفسي ﻿
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بعدما قتل شاب بسيارته في مراكش..عائلة اللاعب أمين حارث تستعين بطبيب نفسي

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 17:33 بعدما قتل شاب بسيارته في مراكش..عائلة اللاعب أمين حارث تستعين بطبيب نفسي | مجتمع
بعدما قتل شاب بسيارته في مراكش..عائلة اللاعب أمين حارث تستعين بطبيب نفسي
استعانت عائلة أمين حارث لاعب المنتخب الوطني المغربي وشالكة الألماني، بطبيب نفسني لرعاية الدولي المغربي في ظل الحالة النفسية المهزوزة التي يعاني منها اللاعب بعد الحادث الخطير، حسب ما أوردته يومية

شوف سبور

 استعانت عائلة أمين حارث لاعب المنتخب الوطني المغربي وشالكة الألماني، بطبيب نفسني لرعاية الدولي المغربي في ظل الحالة النفسية المهزوزة التي يعاني منها اللاعب بعد الحادث الخطير، حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الإثنين.

 وفي نفس السياق، قرر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، يومه الإثنين تأجيل الإستماع لأمين حاريث في قضيته الخاصة بتسببه في حادثة سير أودت بحياة شاب، إلى يوم غد الثلاثاء.

وأفادت مصادر شوف تيفي أن محامون من ألمانيا، حلوا بمدينة مراكش، صباح اليوم للوقوف إلى جانب لاعب المنتخب المغربي أمين حاريث لاعب فريق "شاكه 04" الألماني و الدفاع عنه في هذه القضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور ظامين حارث طبيب نفساني

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