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عاجل..قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 17:20 عاجل..قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل..قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين
تفاجأ المتواجدون باستئنافية مدينة الدار البيضاء، لحضور أشغال محاكمة توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، بإعلان القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه

"شوف تيفي"

تفاجأ المتواجدون باستئنافية مدينة الدار البيضاء، لحضور أشغال محاكمة توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة، بإعلان القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الإثنين 2 يوليوز، بتأجيل أشغال جلسة المحاكمة إلى يومه الإثنين 9 يونيو.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن إتخاذ القاضي بوشعيب فريح لقرار تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل، كان بسبب إصابة أحد أعضاء الهيئة القضائية بأزمة صحية.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة اليوم، كانت ستعرف الكشف عن نتائج الخبرة التي أجريت على الفيديوهات الجنسية من طرف المختبر العلمي للدرك بالرباط، والتي تدين مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بمجموعة من التهم من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخبرة الدرك الاغتصاب الاتجار بالبشر بوشعيب فريح المحاكمة

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