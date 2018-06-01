اعتــراف كبير..''إل باييس'' الاسبانية تكشف أسرار نجاح الحموشي ''الرجل الذي لا ينام'' والذي يُقدم تقاريره مباشرة للملك ﻿

''الرجل الذي لا ينام'' هكذا وصفت صحيفة ''إل باييس'' الإسبانية، عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني وهي تكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة به منذ بداية عمله في المجال الأمني، حيث ركزت على

''شوف تيفي''

''الرجل الذي لا ينام'' هكذا وصفت صحيفة ''إل باييس'' الإسبانية، عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني وهي تكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة به منذ بداية عمله في المجال الأمني، حيث ركزت على الكفاءة المهنية والتي مكنته من القيام بالعديد من الضربات الاستباقية ضد الإرهاب وساهمت في عدم وقوع أي عمل إرهابي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي قام به لتنقية الجهاز الأمني من خلال طرد مجموعة من المسؤولين الفاسدين .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في مقالها الطويل المنشور يومه الإثنين 2 يوليوز، أن عبد اللطيف الحموشي ولد بمدينة تازة سنة 1966، ينتمي لأسرة متواضعة، وقد تحصل على الإجازة في القانون بمدينة فاس، وهو أب لأربعة أطفال، مشيرة إلى أنه وحسب مصدر دبلوماسي فإن جميع الحاضرين خلال الاجتماعات الثنائية مع الدول الأوروبية يتطلعون إلى متابعة ردود فعل الحموشي الذي يتقدم بتقاريره مباشرة للملك.

وأبرزت الصحيفة أن مسؤولا أمنيا إسبانيا، أكد لها اتصال الحموشي بقائد شرطة مكافة الإرهاب بإسبانيا مباشرة بعد هجمات برشلونة الدامية، حيث سأل هذا الأخير إن كان يحتاج لمساعدة قبل أن يمنح الشرطة الإسبانية ما بين 50 و60 سجلا له علاقة بالعلمية الإرهابية التي راح ضحيتها 16 شخصا، مضيفة أن عبد اللطيف الحموشي كان له فضل كبير كذلك في وضع الأمن الفرنسي في السكة الصحيحة، عقب الاعتداءات الدموية التي هزت العاصمة باريس سنة 2015، وذلك من خلال تدخل المخابرات المغربية التي ساهمت في تحديد مكان البلجيكي من أصول مغربية ''عبد الحميد أبا عوض''.

وأكدت المعطيات التي كشفت عنها ''إل باييس''، في مقالها الطويل أن من بين المميزات التي يتوفر عليها الحموشي امتلاكه لذاكرة جد قوية تمكنه من تذكر أسماء المئات من الجهاديين والعديد من الأمور، مؤكدة في الوقت نفسه اتقانه الحديث بطلاقة اللغتين الفرنسية والانجليزية، وقدرته على فهم اللغة الإسبانية، إذ لا يحتاج إلى الأجهزة الخاصة بالترجمة خلال الاجتماعات مع مسؤولين إسبان.

وأكد مسؤول إسباني للصحيفة المذكورة أن أحد الدبلوماسيين، كشف أن السفارة الإسبانية ، تعتبر الحموشي رجلا واضحا يمكن الوثوق به، قائلا: ''إنه حازم جداً وقدم لنا الكثير من التعاون ، ليس فقط في الحرب ضد الإرهاب ولكن أيضاً ضد تهريب المخدرات.. والشيء الذي يريده القادة الأوروبيون هو أن يستمر الحموشي في منصبه لعدة سنوات''.