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اختفاء طفل في ظروف غامضة بحي شعبي بالبيضاء

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 16:31 اختفاء طفل في ظروف غامضة بحي شعبي بالبيضاء | مجتمع
اختفاء طفل في ظروف غامضة بحي شعبي بالبيضاء
اختفى طفل يبلغ من العمر 12 سنة، في ظروف غامضة ، ظهر أمس الأحد فاتح يوليوز، بعد مغادرته لمنزل أسرته بحي ليساسفة بالبيضاء،في ظروف غامضة إلى وجهة غير معلومة.

"شوف تيفي"

اختفى طفل يبلغ من العمر 12 سنة، في ظروف غامضة ، ظهر أمس الأحد فاتح يوليوز، بعد مغادرته لمنزل أسرته بحي ليساسفة بالبيضاء،في ظروف غامضة إلى وجهة غير معلومة.

وأكد قريب الطفل المختفي ل "شوف تيفي" أن هذا الأخير، غادر منزل الأسرة حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا لكنه لم يعد، ما دفع بأسرته إلى البحث عنه لدى عائلته وأصدقائه وزملائه بالمؤسسة التعليمية التي يدرس بها لكن دون جدوى.

وأشار المتحدث أن أسرة الطفل وبعد ساعات من اختفائه، سارعت إلى وضع شكاية لدى المصالح الأمنية حتى يتم العثور عليه ليعود إلى حضن والديه.

‫شوف تيفي

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