 فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: ''بوليسي ضربني '' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

امرأة تورطت في اعتداء خطير على مندوب الصحة بمدينة العرائش خلال موسم مولاي عبد السلام | حوادث و حقوق

امرأة تورطت في اعتداء خطير على مندوب الصحة بمدينة العرائش خلال موسم مولاي عبد السلام

بعدما قتل شاب بسيارته في مراكش..عائلة اللاعب أمين حارث تستعين بطبيب نفسي | مجتمع

بعدما قتل شاب بسيارته في مراكش..عائلة اللاعب أمين حارث تستعين بطبيب نفسي

عاجل..قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بتنسيق مع أمن دولة عربية والديستي:رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة متخصصة في القرصنة والابتزاز | حوادث و حقوق

بتنسيق مع أمن دولة عربية والديستي:رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة متخصصة في القرصنة والابتزاز

اعتــراف كبير..إل باييس الاسبانية تكشف أسرار نجاح الحموشي الرجل الذي لا ينام والذي يُقدم تقاريره مباشرة للملك | بوليتيك

اعتــراف كبير..''إل باييس'' الاسبانية تكشف أسرار نجاح الحموشي ''الرجل الذي لا ينام'' والذي يُقدم

الملك محمد السادس يستقبل بنشماش ونبيل بن عبد الله بالقصر الملكي بالرباط | بوليتيك

الملك محمد السادس يستقبل بنشماش ونبيل بن عبد الله بالقصر الملكي بالرباط

اختفاء طفل في ظروف غامضة بحي شعبي بالبيضاء | مجتمع

اختفاء طفل في ظروف غامضة بحي شعبي بالبيضاء

فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: بوليسي ضربني | حوادث و حقوق

فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: ''بوليسي ضربني ''

عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء

برلمانيونا والريع المريح

فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: ''بوليسي ضربني ''

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 15:56 فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: بوليسي ضربني | حوادث و حقوق
فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: ''بوليسي ضربني ''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الإثنين 2 يوليوز، مقطعي فيديو مثيرين، ظهرت بهما سيدة مصابة بجرح على مستوى الأنف والفم وهي تتهم المصالح الأمنية بالاعتداء عليها

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الإثنين 2 يوليوز، مقطعي فيديو مثيرين، ظهرت بهما سيدة مصابة بجرح على مستوى الأنف والفم وهي تتهم المصالح الأمنية بالاعتداء عليها بالضرب.

وتظهر الفيديوهات المتداولة لحظة منع ضابط أمني السيدة المصابة من التكلم والظهور أمام عدسة كاميرا هاتف محمول بإحدى الأسواق الشعبية، بالإضافة إلى لحظة تواجدها داخل دائرة أمنية وهي تكشف عن تعرضها للضرب على يد رجل شرطة.

وفور انتشار الفيديوهات، طالب النشطاء عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بالدخول على الخط وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة المثيرة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحموشي فيديو سيدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

امرأة تورطت في اعتداء خطير على مندوب الصحة بمدينة العرائش خلال موسم مولاي عبد السلام | حوادث و حقوق

امرأة تورطت في اعتداء خطير على مندوب الصحة بمدينة العرائش خلال موسم مولاي عبد السلام

بتنسيق مع أمن دولة عربية والديستي:رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة متخصصة في القرصنة والابتزاز | حوادث و حقوق

بتنسيق مع أمن دولة عربية والديستي:رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة متخصصة في القرصنة والابتزاز

عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء

خطير.. مُســافر حاول اقتحام مركز قيادة طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية..وهذا ما وقع | حوادث و حقوق

خطير.. مُســافر حاول اقتحام مركز قيادة طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية..وهذا ما وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لحظة توقيف خلية إرهابية كانت تخطط لارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب‎ | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

بالفيديو..لحظة توقيف خلية إرهابية كانت تخطط لارتكاب أعمال إرهابية بالمغرب‎

بالفيديو..خريج ستار أكاديمي سعد رمضانيكشف حقيقة زواجه بشابة مغربية | بــووز

بالفيديو..خريج ستار أكاديمي ''سعد رمضان''يكشف حقيقة زواجه بشابة مغربية

تخلاو عليها والديها و منين خرجات للزنقة حملات و نكرها صاحبها..قصة مؤثرة لمتسولة في شوارع البيضاء | حالة خاصة

تخلاو عليها والديها و منين خرجات للزنقة حملات و نكرها صاحبها..قصة مؤثرة لمتسولة في شوارع البيضاء

أنا و صاحبي الحيوان:هذا هو أخطر مرض يُصيب الكلاب | أنا و صاحبي الحيوان

أنا و صاحبي الحيوان:هذا هو أخطر مرض يُصيب الكلاب

﻿

آخر المستجدات

امرأة تورطت في اعتداء خطير على مندوب الصحة بمدينة العرائش خلال موسم مولاي عبد السلام | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

امرأة تورطت في اعتداء خطير على مندوب الصحة بمدينة العرائش خلال موسم مولاي عبد السلام

بعدما قتل شاب بسيارته في مراكش..عائلة اللاعب أمين حارث تستعين بطبيب نفسي | مجتمع

بعدما قتل شاب بسيارته في مراكش..عائلة اللاعب أمين حارث تستعين بطبيب نفسي

عاجل..قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | بوليتيك

عاجل..قبل انطلاقها: تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بتنسيق مع أمن دولة عربية والديستي:رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة متخصصة في القرصنة والابتزاز | حوادث و حقوق

بتنسيق مع أمن دولة عربية والديستي:رجال الحموشي يطيحون بأفراد عصابة متخصصة في القرصنة والابتزاز

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.