فيديو يهز الفيسبوك والمغاربة يطالبون الحموشي بالتدخل.. سيدة كلها دمايات وكاتغوت: ''بوليسي ضربني '' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الإثنين 2 يوليوز، مقطعي فيديو مثيرين، ظهرت بهما سيدة مصابة بجرح على مستوى الأنف والفم وهي تتهم المصالح الأمنية بالاعتداء عليها

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل من يومه الإثنين 2 يوليوز، مقطعي فيديو مثيرين، ظهرت بهما سيدة مصابة بجرح على مستوى الأنف والفم وهي تتهم المصالح الأمنية بالاعتداء عليها بالضرب.

وتظهر الفيديوهات المتداولة لحظة منع ضابط أمني السيدة المصابة من التكلم والظهور أمام عدسة كاميرا هاتف محمول بإحدى الأسواق الشعبية، بالإضافة إلى لحظة تواجدها داخل دائرة أمنية وهي تكشف عن تعرضها للضرب على يد رجل شرطة.

وفور انتشار الفيديوهات، طالب النشطاء عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بالدخول على الخط وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة المثيرة.