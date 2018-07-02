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عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء

بتاريــخ : 2 يوليوز 2018 / 15:45 عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء | حوادث و حقوق
عــاجل و بالصــور:إحباط محاولة انتحار بائع متجول بالحي المحمدي بالبيضاء
أفلح تجار سوق شعبي من إيقاف شخص حاول الانتحار حرقا، بعدما حاول إشعال النار في جسده قبل ساعة من اليوم الاثنين 2 يوليوز بالحي المحمدي.

شوف تيفي

أفلح تجار سوق شعبي من إيقاف شخص حاول الانتحار حرقا، بعدما حاول إشعال النار في جسده قبل ساعة من اليوم الاثنين 2 يوليوز بالحي المحمدي.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصدر مطلع لـ"شوف تيفي"، عندما حاول الشخص المعني بالأمر الانتحار بإضرام النار في جسده لولا تدخل تجار السوق الشعبي الذين منعوه من القيام بهذا الفعل، وقاموا بتسليمه لرجل الشرطة في نفس الحي.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا السلوك جاء احتجاجا على عدم حصول البائع المتجول على رقم محل تجاري، حيث تم توزيع أرقام المحلات التجارية على 200 تاجر مستفيد في إطار إعادة هيكلة السوق النموذجي بالحي المحمدي.

وأشار نفس المصدر، إلى أنه تم إخلاء سبيل الشخص بعدما تدخلت ساكنة الحي لتهدئته وقدموا ضمانتهم لرجال الأمن بأن لا يقوم بتكرار محاولته الشنيعة مرة أخرى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحي المحمدي إحباط انتحار محاولة

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