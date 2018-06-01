وفاة شاب بعد سقوطه من برج الحجوي بطنجة ﻿

لفظ شاب يبلغ من العمر 27 سنة أنفاسه الأخيرة مساء يوم أمس الأحد بمستشفى محمد الخامس بطنجة، متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها بعد سقوطه بشكل مروع من سور برج الحجوي المطل على ميناء المدينة.

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لفظ شاب يبلغ من العمر 27 سنة أنفاسه الأخيرة مساء يوم أمس الأحد بمستشفى محمد الخامس بطنجة، متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها بعد سقوطه بشكل مروع من سور برج الحجوي المطل على ميناء المدينة.

وقد كان الشاب المتوفى الذي ينحدر من المدينة القديمة، وفق مصادر إعلامية محلية، رفقة بعض أبناء الحي فوق أسوار برج الحجوي ليلة الجمعة، حيث فقد توازنه وسقط على الأرض.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية تعرض لكسور خطيرة على مستوى جسده ورأسه، مما تسبب له في حدوث نزيف داخلي، كان من أسباب وفاته يوم أمس الأحد بعد غيبوبة دامت ليوم ونصف.

ولم يتم التعرف بعد، إذا ما كان الحادث مجرد حادث عرضي، أو بفعل فاعل، حيث لازالت الشرطة تحقق في هذه الواقعة.

جدير بالذكر أن أسوار برج الحجوي تشكل خطرا على رواد هذا الموقع التاريخي، نظرا لعدم تسييجه، وهو الأمر الذي يعرض حياة العديدين للخطر.